Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kalıyor? Gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray'da sezonun belki de en flaş isimlerinden biri de Taylan Antalyalı... Performansı ile hem teknik heyetin hem de taraftarın gözüne giren yıldız futbolcunun son maçlarda yedek kalması ise büyük şaşkınlık yaratmıştı. Cimbom'da Taylan Antalyalı ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 02.03.2021 01:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 01:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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