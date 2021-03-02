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Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kalıyor? Gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray'da sezonun belki de en flaş isimlerinden biri de Taylan Antalyalı... Performansı ile hem teknik heyetin hem de taraftarın gözüne giren yıldız futbolcunun son maçlarda yedek kalması ise büyük şaşkınlık yaratmıştı. Cimbom'da Taylan Antalyalı ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 02.03.2021 01:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 01:28
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kalıyor? Gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray'da sezonun flaş ismi olan Taylan Antalyalı'nın Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında yedek kalması kafaları karıştırdı.

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kalıyor? Gerçek ortaya çıktı!

Fatih Terim'in bu maçlarda Etebo'yu tercih etmesi birçok iddiayı da gündeme taşıdı.

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kalıyor? Gerçek ortaya çıktı!

Bazı kesimler genç yıldızın form durumundan dolayı Fatih Terim'in böyle bir karar aldığını belirtirken, bazı kesimler "Terim ayakları yere bassın diye yedek bırakıyor" yorumlarını yaptı.

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kalıyor? Gerçek ortaya çıktı!

Ancak genç yıldızla ilgili gerçek ortaya çıktı. Taylan'ın şu an pubis sakatlığı yaşadığı, sakatlığın başlangıç evresinde olmasından dolayı az süre verilerek riske edilmediği belirlendi.

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kalıyor? Gerçek ortaya çıktı!

Sürekli kontrol altında tutulan Taylan'ın sağlık kurulundan olumlu rapor gelmesi durumunda yeniden 11'e döneceği ifade ediliyor.

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