Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi

Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi! İç sahada üst üste iki ağır mağlubiyet alan Erol Bulut için bazı taraftarlar tarafından 'istifa' dillendirilmeye başlamış durumda. Mağlubiyetlerin faturası kesilen Bulut'un bu performansı Fenerbahçe yöneticileri tarafından da yetersiz bulunmuş olacak ki alınan Başakşehir mağlubiyeti sonrası, Erol Bulut ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 11.02.2021 13:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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