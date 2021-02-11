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Haberler Galeri Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi

Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi

Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi! İç sahada üst üste iki ağır mağlubiyet alan Erol Bulut için bazı taraftarlar tarafından 'istifa' dillendirilmeye başlamış durumda. Mağlubiyetlerin faturası kesilen Bulut'un bu performansı Fenerbahçe yöneticileri tarafından da yetersiz bulunmuş olacak ki alınan Başakşehir mağlubiyeti sonrası, Erol Bulut ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 11.02.2021 13:13
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Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi
Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi
Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında 1-0 ile boyun eğen Fenerbahçe bu karşılaşmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e mağlup olarak, Türkiye Kupası'na da veda etmişti.
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Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi
Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi

TARAFTAR TEPKİLİ!
Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Süper Lig şampiyonluğu olsa da bu sezon bekleneni veremeyen Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet ve takımın kötü oyunu sonrası Teknik Direktör Erol Bulut'a taraftarın tepkisi başladı.

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Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi
Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi

Ayrıca ligde Galatasaray ve Beşiktaş ile aynı puana sahip olunsa da Bulut'un geleceği kamuoyunda tekrar tartışılmaya açıldı. Özellikle sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından takımın teknik patronuna yönelik sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

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Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi
Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi
Sarı-lacivertlilerin gündeminde ayrılıkla ilgili bir konu bulunmadığı öğrenildi. Teknik heyetle yola devam edecek yönetim en önemli hedef olan şampiyonluk yolunda ilerlemeye çalışacak.
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Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi
Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımda büyük şok! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya geldi
Teknik adam değişikliğine yönelik beklenti daha önce de gündeme gelmişti. Ligde kazanılan Başakşehir maçı öncesi zor durumda olan sarı-laciverlilerde yönetim Erol Bulut'un arkasında durmuştu. Bu maç sonrası ciddi bir çıkış yakalayan takım liderliğe kadar yükselmişti.