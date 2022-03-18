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SON DAKİKA | Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Emre Mor, bir dönem Türk futbolunun en güçlü yetenekleri arasında adını sıkça duyurmuştu. Emre Mor, son yıllardaki istikrarsız çizgisiyle kariyerinde hızlı bir düşüşe geçmiş ve adını unutturmuştu. 2021-22 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer olan yıldız oyuncu Emre Mor, gösterdiği performansla adeta spor kariyerinde yeniden doğdu. Mor, kariyerinde bir ilki Kayserispor maçında yaşadı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.03.2022 22:36 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 22:38
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SON DAKİKA | Emre Mor Fatih Karagümrük’te adeta yeniden doğdu!

Danimarka'nın Nordsjaelland takımında yetişen Emre Mor, kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanarak Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer yapmıştı.

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SON DAKİKA | Emre Mor Fatih Karagümrük’te adeta yeniden doğdu!

Çok erken yaşta adından söz ettiren ve A Milli Takım'a kadar yükselen Emre Mor, kısa süre içerisinde kariyerinde dibi gördü.

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SON DAKİKA | Emre Mor Fatih Karagümrük’te adeta yeniden doğdu!

İstikrarsız performansı ve saha dışındaki görüntüsüyle düşüşe geçen Emre Mor, adeta hafızalardan silindi.

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SON DAKİKA | Emre Mor Fatih Karagümrük’te adeta yeniden doğdu!

Bu sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olan genç oyuncu, yeniden doğuyor.

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SON DAKİKA | Emre Mor Fatih Karagümrük’te adeta yeniden doğdu!

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'le birlikte çalışan Emre Mor, İstanbul ekibiyle çıktığı 22 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.