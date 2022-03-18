18 Mart 2022, Cuma
SON DAKİKA | Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Emre Mor, bir dönem Türk futbolunun en güçlü yetenekleri arasında adını sıkça duyurmuştu. Emre Mor, son yıllardaki istikrarsız çizgisiyle kariyerinde hızlı bir düşüşe geçmiş ve adını unutturmuştu. 2021-22 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer olan yıldız oyuncu Emre Mor, gösterdiği performansla adeta spor kariyerinde yeniden doğdu. Mor, kariyerinde bir ilki Kayserispor maçında yaşadı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.03.2022 22:36 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 22:38
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