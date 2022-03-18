SON DAKİKA | Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Emre Mor, bir dönem Türk futbolunun en güçlü yetenekleri arasında adını sıkça duyurmuştu. Emre Mor, son yıllardaki istikrarsız çizgisiyle kariyerinde hızlı bir düşüşe geçmiş ve adını unutturmuştu. 2021-22 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer olan yıldız oyuncu Emre Mor, gösterdiği performansla adeta spor kariyerinde yeniden doğdu. Mor, kariyerinde bir ilki Kayserispor maçında yaşadı. İşte haberin detayları...