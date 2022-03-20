20 Mart 2022, Pazar
Fransız basınından flaş Abdülkadir Ömür iddiası! Mercato bonservis için ödenecek rakamı da yazdı
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, performansıyla futbolseverleri etkilemeye devam ediyor. Avrupa'daki futbol devlerinin de ilgisini çeken Ömür için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'yı işaret eden Mercato, kulübün Abdülkadir Ömür için ayırdığı bütçeyi de yazdı.
Giriş Tarihi: 20.03.2022 22:38 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 22:41
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