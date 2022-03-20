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Haberler Galeri Fransız basınından flaş Abdülkadir Ömür iddiası! Mercato bonservis için ödenecek rakamı da yazdı

Fransız basınından flaş Abdülkadir Ömür iddiası! Mercato bonservis için ödenecek rakamı da yazdı

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, performansıyla futbolseverleri etkilemeye devam ediyor. Avrupa'daki futbol devlerinin de ilgisini çeken Ömür için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'yı işaret eden Mercato, kulübün Abdülkadir Ömür için ayırdığı bütçeyi de yazdı.

Giriş Tarihi: 20.03.2022 22:38 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 22:41
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Fransız basınından flaş Abdülkadir Ömür iddiası! Mercato bonservis için ödenecek rakamı da yazdı

Süper Lig'de lider bir şekilde şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile mükemmel bir çıkış yakalayan yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür transferin gözdesi konumunda.

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Fransız basınından flaş Abdülkadir Ömür iddiası! Mercato bonservis için ödenecek rakamı da yazdı

Avrupa'nın birçok takımı tarafından takip edilen Abdülkadir, bu kez de Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın gündemine geldi.

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Fransız basınından flaş Abdülkadir Ömür iddiası! Mercato bonservis için ödenecek rakamı da yazdı

Fransız basınının haberine göre; Cengiz Ünder'in formasını giydiği ve Bartuğ Elmaz'ın da formasını giyeceği Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, bu kez de Abdülkadir Ömür için devreye girdi.

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Fransız basınından flaş Abdülkadir Ömür iddiası! Mercato bonservis için ödenecek rakamı da yazdı

TEKLİFİ DUYURDULAR

Haberin detayında, Marsilya'nın Abdülkdair Ömür transferi için Trabzonspor'a 12 milyon Euro önereceği ifade edildi.

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Fransız basınından flaş Abdülkadir Ömür iddiası! Mercato bonservis için ödenecek rakamı da yazdı

Ayrıca, Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Abdülkadir Ömür'ü takıma katmak isteği aktarılırken, transferde Cengiz Ünder büyük rol oynayacağı belirtildi.