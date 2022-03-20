Fransız basınından flaş Abdülkadir Ömür iddiası! Mercato bonservis için ödenecek rakamı da yazdı

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, performansıyla futbolseverleri etkilemeye devam ediyor. Avrupa'daki futbol devlerinin de ilgisini çeken Ömür için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'yı işaret eden Mercato, kulübün Abdülkadir Ömür için ayırdığı bütçeyi de yazdı.