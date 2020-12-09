Son dakika | Başakşehir ırkçılık olayı | Avrupa basını çalkalanıyor! İşte atılan manşetler

CORRİERE DELLO SPORT: İNANILMAZ

İtalya'nın en önemli spor gazetelerinden Corriere dello Sport, "İnanılmaz Paris Saint Germain-Başakşehir maçı, dördüncü hakemin ırkçı söylemi sonrasında durdu. Başakşehir sahadan çekildi" manşetini atarken, bir başka İtalyan gazetesi Corriere della Sera ise, "4. hakemin ırkçılığı nedeniyle oyun durduruldu. Yardımcı antrenör Webo'ya yapılan söylemin ardından Başakşehir takımı sahadan çekildi ve ardından kulüp, 'Irkçılığa hayır' twiti attı" ifadelerini kullandı.