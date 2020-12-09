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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Başakşehir ırkçılık olayı | Avrupa basını çalkalanıyor! İşte atılan manşetler Son dakika | Başakşehir ırkçılık olayı | Avrupa basını çalkalanıyor! İşte atılan manşetler Son dakika haberi | Başakşehir ırkçılık olayı | Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi. Avrupa basını skandal olayı manşetlerine böyle taşıdı. Giriş Tarihi: 09.12.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 09:11
Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesine karşılaşmanın Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözleri damga vurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR "ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ OLAY"
Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Coltescu'ya ilk tepki sahadaki oyunculardan ve teknik ekiplerden geldi. Avrupa basını da olayı manşetlerine taşıdı. Romanya basınından Gazeta Sporturilor, yaşananları "Şampiyonlar Ligi tarihinde görülmemiş olay. Sebastian Coltescu'nun ırkçı tepkisinin ardından Başakşehir ve Paris Saint-Germain sahayı terk etti" manşetiyle verdi.
CORRİERE DELLO SPORT: İNANILMAZ
İtalya'nın en önemli spor gazetelerinden Corriere dello Sport, "İnanılmaz Paris Saint Germain-Başakşehir maçı, dördüncü hakemin ırkçı söylemi sonrasında durdu. Başakşehir sahadan çekildi" manşetini atarken, bir başka İtalyan gazetesi Corriere della Sera ise, "4. hakemin ırkçılığı nedeniyle oyun durduruldu. Yardımcı antrenör Webo'ya yapılan söylemin ardından Başakşehir takımı sahadan çekildi ve ardından kulüp, 'Irkçılığa hayır' twiti attı" ifadelerini kullandı.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: IRKÇI HAKEM İtalya'nın en ünlü spor sitesi La Gazzetta dello Sport, PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı için, "Oyuncuların tepkisi öfkeliydi. UEFA soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı. AS: IRKÇILIĞI DURDURUN İspanyol AS Gazetesi, 'Irkçılığı durdurun' başlığını attı ve haberin detayında, "PSG ve Başakşehir ırkçılık skandalının ardından sahadan çekildi" ifadelerine yer verdi.