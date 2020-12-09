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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Constantin Sebastian Coltescu kimdir | Irkçı hakemin sicili kabarık! Katil hakem... Constantin Sebastian Coltescu kimdir | Irkçı hakemin sicili kabarık! Katil hakem... Constantin Sebastian Coltescu kimdir | Irkçı hakemin sicili kabarık! Katil hakem... Şampiyonlar Ligi PSG-Medipol Başakşehir maçına damga vuran ırkçı hakem Coltescu'nun sicili oldukça kabarık çıktı. İşte dosyasında bulunan skandal olaylar... Giriş Tarihi: 09.12.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 10:34 NE SKANDALLARI VARMIŞ Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞAKŞEHİR SAHADAN ÇEKİLDİ Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Demba Ba başta olmak üzere tüm Başakşehir cephesi bu skandal üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Temsilcimiz, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti. PSG DESTEK VERDİ Irkçı hakem Constantin Sebastian Coltescu'ya tepki gösteren yalnızca Başakşehir cephesi olmadı. Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Mbappe ve Kimpembe, Medipol Başakşehir'in protestosuna destek oldu. Özellikle Kimpembe'nin "Niye siyah demiş ? Haydi sahayı terk edelim. Niye Siyah diyor?" ifadelerini kullandığı gün yüzüne çıktı. HAKEM EKİBİ DEĞİŞTİ Olayların devamında UEFA, PSG - Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşanan olayların farkında olduğunu ve kapsamlı bir şekilde inceleneceğini açıkladı. Constantin Sebastian Coltescu ile birlikte tüm hakemleri görevden alan UEFA, karşılaşmaya yeni bir hakem ekibi atadı. ROMANYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız. UEFA'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuştu.