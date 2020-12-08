Son dakika | Mesut Özil transferinde flaş gelişme!

Son dakika | Mesut Özil transferinde flaş gelişme! Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil için, İngiliz basını tarafından önemli bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda takımında ayrılması beklenen Özil'in yolu İstanbul'dan geçmiş. Mesut Özil'in olası transferiyle ilgili detaylar çok çarpıcı.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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