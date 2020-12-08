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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Son dakika | Mesut Özil transferinde flaş gelişme! Son dakika | Mesut Özil transferinde flaş gelişme! Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil için, İngiliz basını tarafından önemli bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda takımında ayrılması beklenen Özil'in yolu İstanbul'dan geçmiş. Mesut Özil'in olası transferiyle ilgili detaylar çok çarpıcı. Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:04
Son dakika | Mesut Özil transferinde flaş gelişme!
Arsenal'de Mesut Özil bilmecesi devam ediyor. Topçular'da istenmeyen adam ilan edilen ve menajer Mikel Arteta ile yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen Mesut Özil için transfer bombasını İngilizler patlattı GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika | Mesut Özil transferinde flaş gelişme!
Koronavirüs pandemisinin ardından İngiliz kulüpleri maddi anlamda zorlu günlerden geçiyor. Arsenal bu kulüplerin arasında en fazla etkilenen takım oldu.
Son dakika | Mesut Özil transferinde flaş gelişme!
Birçok çalışanının görevine son veren Londra ekibinde Mesut Özil bilmecesi de devam ediyor. Arsenal yönetiminin pandemi döneminde indirim talebini kabul etmeyen Türk asıllı Alman yıldız kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Son dakika | Mesut Özil transferinde flaş gelişme!
The Mirror'da yer alan habere göre Mesut Özil, Ocak transfer döneminde de Arsenal'den ayrılmayacak. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Özil'in böyle bir sözleşmeyi başka takımda bulamayacağı haberin detayında yer aldı.
Son dakika | Mesut Özil transferinde flaş gelişme!
Haberde Londra ekibinden haftalık 350 bin sterlin kazanan Mesut Özil'in menajerine hiçbir takımla görüşmemesini ilettiğini ve sezon sonuna kadar Arsenal'de kalıp tüm ödemelerini almak istediği ifade edildi.