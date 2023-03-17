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Haberler Galeri Son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar hangileri? İşte güncel tablo

Son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar hangileri? İşte güncel tablo

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde dün oynanan son 16 turu maçlarından sonra son iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Sivasspor Avrupa'ya veda etti. Temsilcilerimiz dün geceyi bir galibiyet ve bir mağlubiyetle kapattıktan sonra ülke puanı ve sıralaması da belli oldu. Diğer yandan son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar da belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.03.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 15:52
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Son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar hangileri? İşte güncel tablo

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde dün oynanan son 16 turu maçlarından sonra son iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Sivasspor Avrupa'ya veda etti. Temsilcilerimiz dün geceyi bir galibiyet ve bir mağlubiyetle kapattıktan sonra ülke puanı ve sıralaması da belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar hangileri? İşte güncel tablo
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde dün oynanan son 16 turu maçlarından sonra son iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Sivasspor Avrupa'ya veda etti. Temsilcilerimiz dün geceyi bir galibiyet ve bir mağlubiyetle kapattıktan sonra ülke puanı ve sıralaması da belli oldu.
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Son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar hangileri? İşte güncel tablo
Diğer yandan son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar da belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...UEFA Avrupa Ligi'nde dün Fenerbahçe, 2-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Sevilla'yı 1-0 mağlup etse de toplam 2-1'lik skora dezavantajıyla turnuvaya veda etti.
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Son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar hangileri? İşte güncel tablo

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor ise 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Fiorentina'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı.

Geceyi 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapatan temsilcilerimiz bu sezon ülke puanına büyük katkılar yaptı. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki güncel yeri de belli oldu.

Bu sezonki sonuçların ardından son 5 sezonda ülke puanına en çok katkıyı yapan takımlar da belli oldu. İşte o günce liste...

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Son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar hangileri? İşte güncel tablo

10- Yeni Malatyaspor: 2.0