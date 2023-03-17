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Son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar hangileri? İşte güncel tablo
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde dün oynanan son 16 turu maçlarından sonra son iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Sivasspor Avrupa'ya veda etti. Temsilcilerimiz dün geceyi bir galibiyet ve bir mağlubiyetle kapattıktan sonra ülke puanı ve sıralaması da belli oldu. Diğer yandan son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar da belli oldu.
Giriş Tarihi: 17.03.2023 15:52Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 15:52