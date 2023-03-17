Son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar hangileri? İşte güncel tablo

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor ise 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Fiorentina'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı.

Geceyi 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapatan temsilcilerimiz bu sezon ülke puanına büyük katkılar yaptı. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki güncel yeri de belli oldu.

Bu sezonki sonuçların ardından son 5 sezonda ülke puanına en çok katkıyı yapan takımlar da belli oldu. İşte o günce liste...