Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası o isme şok sözler: Yeteneği yok
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lİg'in 26. haftasında Konyaspor'a deplasmanda yenilen Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 18.03.2023
10:16
SERKAN KORKMAZ - KONSANROTASYON! Galatasaray'ın Konya'daki maça başlangıç onbiri enteresandı. Mertens'in yokluğunda Rashica forvet arkasındaydı, Nelsson'un yerindeyse Kaan Ayhan oynuyordu. Adekugbe ise formayı Dubois'ya kaptırmıştı. Okan hocanın beni en çok şaşırtan tercihi Zaniolo'nun yedek soyunmasıydı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Icardi'nin arkasında Kerem, Rashica, Barış Alper üçlüsünün bir arada oynatılması bana lüks gibi görünüyordu. Nitekim haftalardır gol atamayan rakibi karşısında Kerem-Rashica ikilisiyle öne geçmeyi başaran sarı-kırmızılılarda etkisiz görünen Barış Alper ikinci yarıda Zaniolo'yla değişiyordu.
Daha etkili bir oyun vadeden Galatasaray'dı ama Konya beraberlik golünü atarak maçtaki gerilimi zirveye taşımıştı. Nelsson gibi bir ismin boşluğunu doldurmak zor olsa da Kaan'ı, (bu maç özelinde) Abdülkerim'e göre çok daha derli toplu buldum. Icardi dikkat çekici ölçüde takatsiz ve tutuk olunca, 1-1'lik skor sonrası Galatasaray'da "galibiyet serisi baskısı" her geçen dakika daha çok hissedilmeye başladı.
Son 15 dakikaya girilmişti ve artık Konya da bulduğu pozisyonlarla maçı kazanmaya niyetlendiğini ispatlıyordu. Bitime 10 dakika kala Rashica ve Zaniolo takımı hareketlendirmeye başlarken Berkan ve Oliveira kenara alındı, sahaya Torreira ve Mata çıktı. Galatasaray, Gomis de girmesine rağmen artık sadece Zaniolo'nun sol ayağıyla etkili olabiliyordu.
Duraklama bölümünde "Galatasaray bir şekilde atar kazanır" zannedenler Oğulcan'ın muhteşem golüyle şok oldu. "Her seri biter, her takım yenilir" elbet ama Cimbom'u mağlubiyetten çok son iki maçtaki kötü oyun düşündürüyor, eminim… Fazla rotasyon, konsantrasyon bozar.