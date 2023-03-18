Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası o isme şok sözler: Yeteneği yok

Daha etkili bir oyun vadeden Galatasaray'dı ama Konya beraberlik golünü atarak maçtaki gerilimi zirveye taşımıştı. Nelsson gibi bir ismin boşluğunu doldurmak zor olsa da Kaan'ı, (bu maç özelinde) Abdülkerim'e göre çok daha derli toplu buldum. Icardi dikkat çekici ölçüde takatsiz ve tutuk olunca, 1-1'lik skor sonrası Galatasaray'da "galibiyet serisi baskısı" her geçen dakika daha çok hissedilmeye başladı.