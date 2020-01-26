Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş yönetiminin 1 numaralı hoca adayı Sergen Yalçın heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Yalçın, "Beşiktaş ile para konuşmam. Yönetim beni isterse koşarak giderim. Orası benim yuvam" diye konuştu.