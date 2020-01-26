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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetiminin bir numaralı hoca adayı Sergen Yalçın, heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 26.01.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 18:29
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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş yönetiminin 1 numaralı hoca adayı Sergen Yalçın heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Yalçın, "Beşiktaş ile para konuşmam. Yönetim beni isterse koşarak giderim. Orası benim yuvam" diye konuştu.

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için geri sayım başladı. Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor. Yalçın'ın Göztepe maçı sonrası açıklanması bekleniyor.

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

SERGEN YALÇIN GÜN SAYIYOR

Sergen Yalçın dün yaptığı açıklamada Kartal'a yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, "Beşiktaş ile para konuşmam. Beni çağırlarsa koşa koşa gelirim. Orası benim yuvam" ifadesini kullandı.

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

GÖZTEPE SONRASI AÇIKLANACAK

Beşiktaş yönetiminin Sergen Yalçın'ı Göztepe maçından sonra açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

RİZE MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Yalçın'ın Çaykur Rize maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.