Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetiminin bir numaralı hoca adayı Sergen Yalçın, heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Beşiktaş yönetiminin 1 numaralı hoca adayı Sergen Yalçın heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Yalçın, 'Beşiktaş ile para konuşmam. Yönetim beni isterse koşarak giderim. Orası benim yuvam' diye konuştu. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için geri sayım başladı. Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor. Yalçın'ın Göztepe maçı sonrası açıklanması bekleniyor. SERGEN YALÇIN GÜN SAYIYOR Sergen Yalçın dün yaptığı açıklamada Kartal'a yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, 'Beşiktaş ile para konuşmam. Beni çağırlarsa koşa koşa gelirim. Orası benim yuvam' ifadesini kullandı. GÖZTEPE SONRASI AÇIKLANACAK Beşiktaş yönetiminin Sergen Yalçın'ı Göztepe maçından sonra açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. RİZE MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK Yalçın'ın Çaykur Rize maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.