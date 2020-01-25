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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11'leri belli oldu! İşte Yanal ve Buruk'un 11'leri

TFF Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Haftanın maçı öncesi Başakşehir 36 puanla lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 34 puanla 4'üncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Başakşehir'i mağlup ederek zirvede ağırlığını hissetirmek isterken, Başakşehir rakibini yenerek zirve takibini sürdürme hedefinde. Maça saatler kala iki teknik adam da sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Ersun Yanal ve Okan Buruk'un 11'i...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 16:42
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11'leri belli oldu! İşte Yanal ve Buruk'un 11'leri

Fenerbahçe - Başakşehir maçına artık saatler kaldı. Süper Lig'de haftanın karşılaşması öncesi Başakşehir 2'nci sırada bulunurken, Fenerbahçe 4'üncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerek zirveye iyice tutunmak isterken, Başakşehir, Sivasspor'u amansız şekilde takip etmek istiyor. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu kritik karşılaşmada kapalı gişe olacak. İki teknik adamın da tek isteği galibiyet. Bütün planlar bunun üzerine yapıldı. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11'leri...

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11'leri belli oldu! İşte Yanal ve Buruk'un 11'leri

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta? Fenerbahçe Başakşehir maçı 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11'leri belli oldu! İşte Yanal ve Buruk'un 11'leri

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU

Ersun Yanal ve Okan Buruk kritik karşılaşmada tüm hesapları galibiyet üzerine yaptı. Yanal orta sahada Emre'li ve Emre'siz plan üzerine yoğunlaştı. Buruk ise ideal 11'ini sahaya sürecek. İşte muhtemel 11'ler...

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11'leri belli oldu! İşte Yanal ve Buruk'un 11'leri

ALTAY BAYINDIR

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11'leri belli oldu! İşte Yanal ve Buruk'un 11'leri

ISLA