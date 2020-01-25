Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11'leri belli oldu! İşte Yanal ve Buruk'un 11'leri

TFF Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Haftanın maçı öncesi Başakşehir 36 puanla lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 34 puanla 4'üncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Başakşehir'i mağlup ederek zirvede ağırlığını hissetirmek isterken, Başakşehir rakibini yenerek zirve takibini sürdürme hedefinde. Maça saatler kala iki teknik adam da sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Ersun Yanal ve Okan Buruk'un 11'i...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 16:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





