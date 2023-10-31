Sergen Yalçın olmadı o isim geliyor! Süper Lig devi hücuma geçiyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir heyecanla devam ederken, birçok kulüp teknik direktör değişikliğiyle güçlerini artırmaya çalışıyor. Bu yarışın içerisinde önemli bir kulüp, daha önce Samsunspor ile anılan deneyimli teknik direktör Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek için harekete geçti. Kocaman'ın kulüple anlaşması halinde, bu değişiklik ligin seyrini etkileyebilir ve söz konusu kulübün performansını artırabilir. İşte detaylar...