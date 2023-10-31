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Sergen Yalçın olmadı o isim geliyor! Süper Lig devi hücuma geçiyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı oldukça kızışmış durumda. Ligde kalmak isteyen kulüpler, sık sık teknik direktör değişikliği ile takımlarını canlandırmaya çalışıyor. Ligin iddialı ekiplerinden biri olan, daha önce adı Samsunspor ile anılan teknik direktör Aykut Kocaman'ı takımın başına getirme kararı aldı. Kocaman'ın takımın başına geçmesi, kulübün hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olabilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023 17:27
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Sergen Yalçın olmadı o isim geliyor! Süper Lig devi hücuma geçiyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir heyecanla devam ederken, birçok kulüp teknik direktör değişikliğiyle güçlerini artırmaya çalışıyor. Bu yarışın içerisinde önemli bir kulüp, daha önce Samsunspor ile anılan deneyimli teknik direktör Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek için harekete geçti. Kocaman'ın kulüple anlaşması halinde, bu değişiklik ligin seyrini etkileyebilir ve söz konusu kulübün performansını artırabilir. İşte detaylar...

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Sergen Yalçın olmadı o isim geliyor! Süper Lig devi hücuma geçiyor

Konyaspor, Teknik Direktör Arayışında

Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir teknik direktör arayışına girdi. Yeşil-beyazlılar, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek için çalışmalara başladı.

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Sergen Yalçın olmadı o isim geliyor! Süper Lig devi hücuma geçiyor

Bu anlaşma gerçekleşirse, Kocaman Konyaspor'un başına 4. kez geçmiş olacak.

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Sergen Yalçın olmadı o isim geliyor! Süper Lig devi hücuma geçiyor

Kocaman'ın Son Dönemi

Aykut Kocaman, son olarak İstanbul Başakşehir'i çalıştırdı. Konyaspor'daki son döneminde 44 maça çıkan Kocaman, 1.07'lik bir puan ortalaması elde etti. Kocaman'ın bu deneyimi, Konyaspor'un onunla tekrar çalışmaya karar vermesinde etkili oldu.

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Sergen Yalçın olmadı o isim geliyor! Süper Lig devi hücuma geçiyor

Sergen Yalçın da Gündemde

İddialara göre, Konyaspor'un teknik direktör koltuğu için düşündüğü bir diğer isim de Sergen Yalçın. Yalçın, Süper Lig'deki deneyimi ile dikkat çekiyor ve yeşil-beyazlılar için cazip bir seçenek olabilir.