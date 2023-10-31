31 Ekim 2023, Salı
Sergen Yalçın olmadı o isim geliyor! Süper Lig devi hücuma geçiyor
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı oldukça kızışmış durumda. Ligde kalmak isteyen kulüpler, sık sık teknik direktör değişikliği ile takımlarını canlandırmaya çalışıyor. Ligin iddialı ekiplerinden biri olan, daha önce adı Samsunspor ile anılan teknik direktör Aykut Kocaman'ı takımın başına getirme kararı aldı. Kocaman'ın takımın başına geçmesi, kulübün hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olabilir.
Giriş Tarihi: 31.10.2023 17:27
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