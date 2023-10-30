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Haberler Galeri Ballon d'Or Tivibu CANLI İZLE | Altın Top ödülü kazananı kim? 2023 Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülleri sıralaması: Messi, De Bruyne, Griezmann, Min-jae...

Ballon d'Or Tivibu CANLI İZLE | Altın Top ödülü kazananı kim? 2023 Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülleri sıralaması: Messi, De Bruyne, Griezmann, Min-jae...

Avrupa futbolunun en saygın bireysel ödülü olan Ballon d'Or'un sahibi bugün belli oluyor. Dünyanın en iyi futbolcusunu onurlandıran bu ödül, spor dünyasının büyük ilgisini çekiyor. Ballon d'Or ödülü için 30 önde gelen futbolcunun aday olduğu yarışmada, kimin bu prestijli ödülü kazanacağı büyük bir merakla bekleniyor. İşte 2023 Ballon d'Or ödül töreninin canlı izleme ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2023 22:29
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Ballon d’Or Tivibu CANLI İZLE | Altın Top ödülü kazananı kim? 2023 Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülleri sıralaması: Messi, De Bruyne, Griezmann, Min-jae...

Ballon d'Or ödül töreni, futbolun en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilirken, bu yılın kazananını belirlemek için büyük bir heyecanla bekleniyor. Tören, Paris'te gerçekleşiyor ve 30 dünyaca ünlü futbolcu ödül için yarışıyor. Geçen yıl Karim Benzema'nın kazandığı bu ödül, bu yıl hangi futbolcunun elde edeceği merak konusu. Ballon d'Or adayları da büyük bir dikkatle takip ediliyor. Bu heyecan verici anı canlı izlemek isteyen sporseverler, "2023 Ballon d'Or canlı yayın izle" seçeneklerini araştırıyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ballon d’Or Tivibu CANLI İZLE | Altın Top ödülü kazananı kim? 2023 Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülleri sıralaması: Messi, De Bruyne, Griezmann, Min-jae...

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği 2023 Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi yani bu akşam saat 22.45'te Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de gerçekleşecek.

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Ballon d’Or Tivibu CANLI İZLE | Altın Top ödülü kazananı kim? 2023 Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülleri sıralaması: Messi, De Bruyne, Griezmann, Min-jae...

Avrupa'nın en iyi futbolcusunun belli olacağı dev ödül töreni, Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

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Ballon d’Or Tivibu CANLI İZLE | Altın Top ödülü kazananı kim? 2023 Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülleri sıralaması: Messi, De Bruyne, Griezmann, Min-jae...

BALLON D'OR CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle ödül törenini canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=CgDTFamUrB8&ab_channel=TivibuSpor

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Ballon d’Or Tivibu CANLI İZLE | Altın Top ödülü kazananı kim? 2023 Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülleri sıralaması: Messi, De Bruyne, Griezmann, Min-jae...

FIFA'nın düzenlediği Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor.

Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörlerin ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin de kullandığı oylarla belirleniyor.