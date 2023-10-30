Ballon d’Or Tivibu CANLI İZLE | Altın Top ödülü kazananı kim? 2023 Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülleri sıralaması: Messi, De Bruyne, Griezmann, Min-jae...

Ballon d'Or ödül töreni, futbolun en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilirken, bu yılın kazananını belirlemek için büyük bir heyecanla bekleniyor. Tören, Paris'te gerçekleşiyor ve 30 dünyaca ünlü futbolcu ödül için yarışıyor. Geçen yıl Karim Benzema'nın kazandığı bu ödül, bu yıl hangi futbolcunun elde edeceği merak konusu. Ballon d'Or adayları da büyük bir dikkatle takip ediliyor. Bu heyecan verici anı canlı izlemek isteyen sporseverler, "2023 Ballon d'Or canlı yayın izle" seçeneklerini araştırıyorlar.