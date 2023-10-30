HaberlerGaleriBallon d'Or Tivibu CANLI İZLE | Altın Top ödülü kazananı kim? 2023 Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülleri sıralaması: Messi, De Bruyne, Griezmann, Min-jae...
Ballon d'Or Tivibu CANLI İZLE | Altın Top ödülü kazananı kim? 2023 Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülleri sıralaması: Messi, De Bruyne, Griezmann, Min-jae...
Avrupa futbolunun en saygın bireysel ödülü olan Ballon d'Or'un sahibi bugün belli oluyor. Dünyanın en iyi futbolcusunu onurlandıran bu ödül, spor dünyasının büyük ilgisini çekiyor. Ballon d'Or ödülü için 30 önde gelen futbolcunun aday olduğu yarışmada, kimin bu prestijli ödülü kazanacağı büyük bir merakla bekleniyor. İşte 2023 Ballon d'Or ödül töreninin canlı izleme ekranı...