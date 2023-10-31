Fenerbahçe'den bomba stoper hamlesi! Eski Galatasaraylı geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon şu ana kadar oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Fenerbahçe, stoper hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle kriz yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından bu bölge için arayışa başlarken; gündeme Galatasaray'ın eski yıldızı geldi. İşte detaylar...