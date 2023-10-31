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Fenerbahçe'den bomba stoper hamlesi! Eski Galatasaraylı geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon şu ana kadar oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Fenerbahçe, stoper hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle kriz yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından bu bölge için arayışa başlarken; gündeme Galatasaray'ın eski yıldızı geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.10.2023 21:47 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 21:51
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Fenerbahçe’den bomba stoper hamlesi! Eski Galatasaraylı geliyor

Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe’den bomba stoper hamlesi! Eski Galatasaraylı geliyor

Şu ana kadar sezona damga vuran bir performans sergileyen sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da ocak ayına çevrildi.

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Fenerbahçe’den bomba stoper hamlesi! Eski Galatasaraylı geliyor

Yönetim devre arasında takviye yapacağı bölgeleri şimdiden belirlemeye başladı.

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Fenerbahçe’den bomba stoper hamlesi! Eski Galatasaraylı geliyor

Yaz transfer döneminde olduğu gibi geniş bir oyuncu listesi bulunan Kanarya'da, resmi görüşmelerin yapılacağı futbolcular netleşti.

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Fenerbahçe’den bomba stoper hamlesi! Eski Galatasaraylı geliyor

Özellikle izleme komitesinin önerdiği futbolcular öncelik haline geldi.