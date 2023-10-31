31 Ekim 2023, Salı
Fenerbahçe'den bomba stoper hamlesi! Eski Galatasaraylı geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon şu ana kadar oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Fenerbahçe, stoper hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle kriz yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından bu bölge için arayışa başlarken; gündeme Galatasaray'ın eski yıldızı geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.10.2023 21:47 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 21:51
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