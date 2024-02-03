03 Şubat 2024, Cumartesi
Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: O ismin sözleşmesini uzatın
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında deplasmanda Samsunspor'un konuğu olan Galatasaray maçın hemen başında bulduğu 2 golle 3 puana uzandı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları çarpıcı yorumlarda bulunurken, Fernando Muslera ve Barış Alper Yıldız'ın performanslarına övgü yağdı. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 03.02.2024 08:40
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