03 Şubat 2024, Cumartesi
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ligin 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Zorlu maç öncesi maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'ı yeniden geçmek isteyen sarı-lacivertliler galibiyet hedeflerken, Sergen Yalçın yönetimindeki Akdeniz temsilcisi de kazanarak Avrupa kupalarına gitme yolunda avantaj yakalamak istiyor. Kritik maç öncesi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın kafasındaki kadroyu belirlediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 03.02.2024 13:04
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