Fenerbahçe’ye mermi gibi kanat! 62 gol, 37 asist! İsmail Kartal transfer işini biliyor!

FENERBAHÇE'NİN MAXWEL CORNET HAREKATI

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde uzun süredir yer alan Maxwel Cornet için sarı-lacivertli yönetim bir kez daha hamle yaptı. Premier Lig ekibi West Ham, Cornet ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Fildişi Sahilli oyuncu, West Ham'de rotasyon oyuncusu konumuna düşmüş durumda ve Fenerbahçe'nin kanat transferinde öncelikli hedef olarak belirlendi.