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Fenerbahçe'ye mermi gibi kanat! 62 gol, 37 asist! İsmail Kartal transfer işini biliyor!

Fenerbahçe, transfer piyasasında hareketli günler yaşıyor ve Premier Lig'den dikkat çeken bir futbolcuyu kadrosuna katma peşinde. Sarı-lacivertli takım, uzun süredir gündemde olan Cornet'i transfer etmek için görüşmelerini yoğunlaştırıyor. Bu hamle, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran gelişmeler arasında yer alıyor. Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına Premier Lig'den yetenekli bir futbolcuyla görüşmelerini sıkılaştırıyor. Cornet transferi, teknik heyetin ve yönetimin öncelikli hedefleri arasında bulunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2024 10:33
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Fenerbahçe’ye mermi gibi kanat! 62 gol, 37 asist! İsmail Kartal transfer işini biliyor!

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Emre Mor ve Ryan Kent'in ayrılıklarının ardından sarı lacivertli ekip, kanat mevkiine odaklanmış durumda. Kulüp, transfer gündemini bir kez daha yıldız bir isimle sallamaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe’ye mermi gibi kanat! 62 gol, 37 asist! İsmail Kartal transfer işini biliyor!

FENERBAHÇE'NİN MAXWEL CORNET HAREKATI

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde uzun süredir yer alan Maxwel Cornet için sarı-lacivertli yönetim bir kez daha hamle yaptı. Premier Lig ekibi West Ham, Cornet ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Fildişi Sahilli oyuncu, West Ham'de rotasyon oyuncusu konumuna düşmüş durumda ve Fenerbahçe'nin kanat transferinde öncelikli hedef olarak belirlendi.

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Fenerbahçe’ye mermi gibi kanat! 62 gol, 37 asist! İsmail Kartal transfer işini biliyor!

NOTTİNGHAM FOREST'UN TALİP OLMASI

Ancak, bir diğer İngiliz ekibi Nottingham Forest da 27 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. İngiltere'de transfer dönemi kısa bir süre içinde sona erecekken, İngiliz basını, Nottingham Forest'un bu transferde zorlanabileceğini belirtiyor.

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Fenerbahçe’ye mermi gibi kanat! 62 gol, 37 asist! İsmail Kartal transfer işini biliyor!

Fenerbahçe'nin Planı: Kiralık Transfer

Fenerbahçe ise Maxwel Cornet'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bu sezon Premier Lig'de sınırlı süre şans bulan Cornet, yalnızca 2 maçta toplam 71 dakika süre alarak 1 gol kaydetti. Sarı-lacivertli ekip, Cornet'i kadrosuna dahil ederek hücum hattını güçlendirmeyi ve takıma katkı sağlamayı amaçlıyor.

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Fenerbahçe’ye mermi gibi kanat! 62 gol, 37 asist! İsmail Kartal transfer işini biliyor!

TRANSFER GELİŞMELERİ HEYECANLA BEKLENİYOR

Transferdeki gelişmeler, taraftarlar ve futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.