03 Şubat 2024, Cumartesi
Fenerbahçe'ye mermi gibi kanat! 62 gol, 37 asist! İsmail Kartal transfer işini biliyor!
Fenerbahçe, transfer piyasasında hareketli günler yaşıyor ve Premier Lig'den dikkat çeken bir futbolcuyu kadrosuna katma peşinde. Sarı-lacivertli takım, uzun süredir gündemde olan Cornet'i transfer etmek için görüşmelerini yoğunlaştırıyor. Bu hamle, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran gelişmeler arasında yer alıyor. Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına Premier Lig'den yetenekli bir futbolcuyla görüşmelerini sıkılaştırıyor. Cornet transferi, teknik heyetin ve yönetimin öncelikli hedefleri arasında bulunuyor.
Giriş Tarihi: 03.02.2024 10:33
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5