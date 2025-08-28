28 Ağustos 2025, Perşembe

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu! Cimbom’un muhtemel rakipleri belli oldu

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan grup aşamasından katılma hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçlarının tamamlanmasıyla birlikte, sarı-kırmızılıların grup aşamasındaki muhtemel rakipleri de netleşti. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakipleri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2025 01:29 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 01:36
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ardından 7 takım daha adını lig etabına yazdırdı.

Play-off turunda rakiplerini saf dışı bırakan Karabağ, Club Brugge, Kopenhag, Benfica, Kairat Almaty, Pafos ve Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında mücadele etmeye hak kazandı.

Devler Ligi'nde Türkiye'yi tek takım olarak Galatasaray temsil edecek. Kura çekimine 4. torbadan girecek olan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de kesinleşmiş oldu.

Şampiyonlar Ligi Lig Etabı kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde:

1. TORBA

PSG
Real Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Liverpool
Inter
Chelsea
Dortmund
Barcelona

2. TORBA

Arsenal
Leverkusen
Atletico Madrid
Benfica
Atalanta
Villarreal
Juventus
Eintracht Frankfurt
Club Brugge

3. TORBA

Tottenham
PSV
Ajax
Napoli
Sporting
Olympiakos
Slavia Prag
Bodo/Glimt
Marsilya

4. TORBA

Kopenhag
Monaco
Galatasaray
Union SG
Karabağ
Athletic Bilbao
Newcastle United
Pafos
Kairat Almaty

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün (28 Ağustos 2025) saat 19:00'da Monaco'da yapılacak.