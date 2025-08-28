28 Ağustos 2025, Perşembe
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu! Cimbom’un muhtemel rakipleri belli oldu
Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan grup aşamasından katılma hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçlarının tamamlanmasıyla birlikte, sarı-kırmızılıların grup aşamasındaki muhtemel rakipleri de netleşti. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakipleri ve detaylar...
Giriş Tarihi: 28.08.2025 01:29 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 01:36