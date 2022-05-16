Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye'den PSG'ye LGBT resti! LGBT renkli forma olay oldu

LGBT renkleriyle tasarlanan PSG forması krize neden oldu. Fransız kulübün Müslüman futbolcusu Idrissa Gana Gueye, LGBT renklerinin bulduğu formayı giymeyi reddederek PSG-Montpellier maçına çıkmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Pochettino, Idrissa Gana Gueye'nin kişisel nedenlerle takımdan ayrı kalmak zorunda kaldığını açıkladı.