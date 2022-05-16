16 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye'den PSG'ye LGBT resti! LGBT renkli forma olay oldu

Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye'den PSG'ye LGBT resti! LGBT renkli forma olay oldu

LGBT renkleriyle tasarlanan PSG forması krize neden oldu. Fransız kulübün Müslüman futbolcusu Idrissa Gana Gueye, LGBT renklerinin bulduğu formayı giymeyi reddederek PSG-Montpellier maçına çıkmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Pochettino, Idrissa Gana Gueye'nin kişisel nedenlerle takımdan ayrı kalmak zorunda kaldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.05.2022 19:03 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 19:05
  • 1
  • 7
Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye’den PSG’ye LGBT resti! LGBT renkli forma olay oldu

Müslüman futbolcusu Idrissa Gana Gueye, formasını giydiği Paris Saint Geirman'in LGBT renkleriyle tasarlanan formasını giymeyi reddetti. PSG-Montpellier maçı kafilesine alınanan Gueye, kadroya dahil edilmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye’den PSG’ye LGBT resti! LGBT renkli forma olay oldu

LGBT RESTİ: BU FORMAYI GİYMEM

Paris'in Müslüman yıldızı Gueye, Cumartesi günü oynanan Montpellier maçı öncesi LGBT tasarımlı formayı görünce öfkelendi. Gueye gökkuşağı bayraklı formayı giymeyi reddetti.

  • 3
  • 7
Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye’den PSG’ye LGBT resti! LGBT renkli forma olay oldu

KAFİLEYE ALINDI ANCAK KADROYA ALINMADI

Fransız medyasında yer alan habere göre; orta saha oyuncusu Gueye, takımıyla birlikte maça seyahat etti ancak kadroda yer almadı.

  • 4
  • 7
Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye’den PSG’ye LGBT resti! LGBT renkli forma olay oldu

"KİŞİSEL NEDENLERDEN KADRODAN AYRI KALDI"

Konuyla ilgili konuşan teknik direktör Pochettino, oyuncunun kişisel nedenlerle takımdan ayrı kalmak zorunda kaldığını açıkladı.

  • 5
  • 7
Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye’den PSG’ye LGBT resti! LGBT renkli forma olay oldu