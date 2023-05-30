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Haberler Galeri Şampiyon Galatasaray'a dev gelir! Aslan'ın kasası giren para dudak uçuklattı...

Şampiyon Galatasaray'a dev gelir! Aslan'ın kasası giren para dudak uçuklattı...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu zafer ile Aslan 23. şampiyonluğu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu başarı ile kasasına büyük bir geliri koymayı da garantiledi. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılma hakkı elde eden Aslan; Devler Ligi gelirinin yanı sıra kombine gelirleri, yayın gelirleri, Süper Lig katılım ücreti ve şampiyonluk primi gibi önemli birçok önemli rakamın sahibi oldu. İşte Galatasaray'ın elde ettiği tüm gelirler…

Giriş Tarihi: 30.05.2023 23:56 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 23:59
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Şampiyon Galatasaray’a dev gelir! Aslan’ın kasası giren para dudak uçuklattı...

Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, 2022- 2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala 82 puana ulaşarak şampiyonluğu garantiledi.

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Şampiyon Galatasaray’a dev gelir! Aslan’ın kasası giren para dudak uçuklattı...

Sarı-kırmızılı ekipte kazanılan bu şampiyonluk sonrası; Yayın gelirleri, kombine gelirleri, Süper Lig şampiyonluğu primi ve katılım ücreti, kombine gelirleri, Devler Ligi'ne katılma geliri de belli oldu.

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Şampiyon Galatasaray’a dev gelir! Aslan’ın kasası giren para dudak uçuklattı...

SÜPER LİG KATILIM ÜCRETİ

Galatasaray, Süper Lig'e katılım hakkı olarak her takımın aldığı gibi kasasına 33.4 milyon lira koydu.

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Şampiyon Galatasaray’a dev gelir! Aslan’ın kasası giren para dudak uçuklattı...

Süper Lig'de alınan her galibiyete 2.3 milyon Euro verilmesi sebebiyle bu sezon ligin bitimine 2 hafta kala 26 galibiyete ulaşan Aslan, 59.8 milyon lirayı da galibiyet primi olarak aldı. Galatasaray, Fenerbahçe maçını kazanması halinde ise son haftada hükmen galip sayıldığı için 4.6 milyon lirayı da kasasına koyacak.

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Şampiyon Galatasaray’a dev gelir! Aslan’ın kasası giren para dudak uçuklattı...

ŞAMPİYONLUK PRİMİ

2022-2023 sezonunun başında şampiyon olan takımın 33.2 milyon liralık primi kazanacağı açıklanırken, aynı zamanda Daha önceden şampiyonluğu bulunan kulüpler, kazandıkları lig kupası başına 2.86 milyon lirayı hak etmiş olacağı ifade edilmişti.