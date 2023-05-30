Şampiyon Galatasaray'a dev gelir! Aslan'ın kasası giren para dudak uçuklattı...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu zafer ile Aslan 23. şampiyonluğu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu başarı ile kasasına büyük bir geliri koymayı da garantiledi. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılma hakkı elde eden Aslan; Devler Ligi gelirinin yanı sıra kombine gelirleri, yayın gelirleri, Süper Lig katılım ücreti ve şampiyonluk primi gibi önemli birçok önemli rakamın sahibi oldu. İşte Galatasaray'ın elde ettiği tüm gelirler…