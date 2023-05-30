31 Mayıs 2023, Çarşamba
Şampiyon Galatasaray'a dev gelir! Aslan'ın kasası giren para dudak uçuklattı...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu zafer ile Aslan 23. şampiyonluğu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu başarı ile kasasına büyük bir geliri koymayı da garantiledi. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılma hakkı elde eden Aslan; Devler Ligi gelirinin yanı sıra kombine gelirleri, yayın gelirleri, Süper Lig katılım ücreti ve şampiyonluk primi gibi önemli birçok önemli rakamın sahibi oldu. İşte Galatasaray'ın elde ettiği tüm gelirler…
Giriş Tarihi: 30.05.2023 23:56 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 23:59
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