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Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Mauro Icardi için flaş sözler: Ne Valencia ne de Aboubakar...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 2 maç kala Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında zafere ulaşan sarı-kırmızılı ekip büyük bir sevinç yaşarken, spor yazarları da şampiyonluğu değerlendirdi. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için flaş ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:55
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Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası Mauro Icardi için flaş sözler: Ne Valencia ne de Aboubakar...

LEVENT TÜZEMEN – 100. YIL
Galatasaray ailesine şampiyonluk hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Başkan Dursun Özbek, göreve geldiği gün, "Galatasaray, Cumhuriyetin yüzüdür. 100. yılını kutlayacağımız bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz" demişti. Başkan Özbek'in dileği kabul oldu ve Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde şampiyonluğu kucakladı. Başkan Özbek'in "Galatasaray Cumhuriyet'in yüzüdür" sözünü doğrulayacak ilginç bir istatistik var. Profesyonelliğe geçişten itibaren Cumhuriyet'in 50. yılında (1973), 75. yılında (1998) ve 100. yılında (2023) hep Galatasaray şampiyon oldu.

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Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası Mauro Icardi için flaş sözler: Ne Valencia ne de Aboubakar...

Bu özel şampiyonluğun teknik direktör Okan Buruk açısından da çok büyük önemi var. Neden mi? Okan hoca, futbolcuyken 30 yıl evvel sarı kırmızılı ekipteki ilk şampiyonluğunu Başkent'te yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü'nü yenerek kazandı. Okan hoca, F.Bahçe'nin 2000- 2001'i şampiyonlukta tamamladığı sezonda Galatasaray, evinde Ersun Yanal yönetimindeki Ankaragücü'ne kaybetmiş, Okan Buruk da 33. dakikada kırmızı kart görmüş, kaçan şampiyonluğun hedefi haline gelmişti. Hatta sezon sonunda Emre Belözoğlu ile beraber İnter'e transfer olduğunda Galatasaray tarafından veto yemiş ve uzun yıllar bu baskıyı hep hissetmişti.

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Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası Mauro Icardi için flaş sözler: Ne Valencia ne de Aboubakar...

Ama başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Galatasaray tarlasından yetişen ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan, Akhisar ile kupa kaldıran Okan Buruk'u takımın başına getirerek büyük bir devrim yaptı. Yüzüne Allah güldü ve çalışkanlığının karşılığını tıpkı 30 yıl önceki gibi bu kez hoca olarak Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluk yaşamasını bildi. Okan hoca, böylece kendisinden alınmak istenen itibarı, şampiyonlukla ve Galatasaraylı kimliğiyle geri kazandı.

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Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası Mauro Icardi için flaş sözler: Ne Valencia ne de Aboubakar...

SERKAN KORKMAZ – 30 MAYISLAR
Başkentte yağmur altında muhteşem bir ilk yarı izledik. Galatasaray sayısız gol pozisyonundan sadece ikisinde Icardi ile gol bulurken bir topu direkten bir topuysa Muslera'dan dönen ev sahibi Ankaragücü'yse maçı ve ligde kalmayı ne kadar istediğini ispatlıyordu. İki takım soyunma odalarına en az birer gol daha fazla atmış olarak girebilirdi. Galatasaray'ı bu sezonun büyük bölümünde hemen hemen herkes şampiyonluğa en yakın takım olarak gördü. Peki ya; Arjantinli olmasaydı? Icardi gibi muazzam bir yıldızın varlığı sadece çok karanlık geçebilecek dün geceyi tüm sezonu ışıl ışıl aydınlattı.

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Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası Mauro Icardi için flaş sözler: Ne Valencia ne de Aboubakar...

Bırakın sezonu, dün Ankara'da Icardi olmasaydı nasıl bir sezon finali izlerdik acaba. Son haftalarda çok pozisyon bulmasına rağmen güçlü oyununu skora yansıtmayı sadece Icardi'yle becerebilen bir Galatasaray izliyoruz. Torreira, Boey, Muslera yine iyi performans sergileyen isimler arasındaydılar. Bir süredir formsuz olan isimlerden Rashica'da olumlu yönde bir kıpırdanma dikkat çekiciydi. Futbolculuğunda ilk şampiyonluğunu otuz sene önce Ankara'da yaşayan Galatasaraylı Okan, sarı kırmızılı takımın başında yine bir 30 mayısta Ankaragücü karşısına şampiyonluk için çıkmıştı. "Mayıslar bizimdir" Galatasaraylılar'ın en önemli mottolarından biridir.