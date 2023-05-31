31 Mayıs 2023, Çarşamba
Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Mauro Icardi için flaş sözler: Ne Valencia ne de Aboubakar...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 2 maç kala Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında zafere ulaşan sarı-kırmızılı ekip büyük bir sevinç yaşarken, spor yazarları da şampiyonluğu değerlendirdi. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için flaş ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:55
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