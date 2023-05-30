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Galatasaray şampiyon oldu taraftarlar sokaklara döküldü! 81 ilden sevinç görüntüleri...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu sevindirici haber sonrası sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar sokaklara döküldü. İşte 81 ilden Galatasaray'ın şampiyonluğunun sevinç görüntüleri…

Giriş Tarihi: 30.05.2023 22:50 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 23:13
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Galatasaray şampiyon oldu taraflar sokaklara döküldü! 81 ilden sevinç görüntüleri...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray şampiyon oldu taraflar sokaklara döküldü! 81 ilden sevinç görüntüleri...

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA ASLAN'IN 23. ZAFERİ

2022-2023 sezonunun şampiyonu olan ve bu zafer ile 23. şampiyonluğunu ilan eden Aslan, Cumhuriyet'in 100. yılında tarihe geçti.

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Galatasaray şampiyon oldu taraflar sokaklara döküldü! 81 ilden sevinç görüntüleri...

OKAN BURUK'UN 2. ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir'de kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından antrenörlük kariyerinde 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Galatasaray şampiyon oldu taraflar sokaklara döküldü! 81 ilden sevinç görüntüleri...

49 yaşındaki teknik direktör, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile antrenörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğu kazanmıştı.

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Galatasaray şampiyon oldu taraflar sokaklara döküldü! 81 ilden sevinç görüntüleri...

Okan Buruk bu sezon ile birlikte şampiyonluk sayısını 2'ye çıkardı.

Buruk, futbolculuk döneminde de hepsi Galatasaray ile olmak üzere 7 lig şampiyonluğu yaşadı.