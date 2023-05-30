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Galatasaray şampiyon oldu taraftarlar sokaklara döküldü! 81 ilden sevinç görüntüleri...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu sevindirici haber sonrası sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar sokaklara döküldü. İşte 81 ilden Galatasaray'ın şampiyonluğunun sevinç görüntüleri…
Giriş Tarihi: 30.05.2023 22:50Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 23:13