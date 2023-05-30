Galatasaray şampiyon oldu taraftarlar sokaklara döküldü! 81 ilden sevinç görüntüleri...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu sevindirici haber sonrası sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar sokaklara döküldü. İşte 81 ilden Galatasaray'ın şampiyonluğunun sevinç görüntüleri…