Sacha Boey'den flaş transfer talebi! Galatasaray'dan o takıma gitmek istiyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 2 maç kala 5 puan farkla liderliğini koruyan Galatasaray'da bu sezonki performansıyla adeta göz kamaştıran Sacha Boey, Avrupa devlerinin radarına girdi. Adı Arsenal, Sporting Lizbon ve Olympique Lyon gibi birçok devle anılan Fransız yıldızın transfer olmak istediği takım da netleşti. İşte transfer haberinin detayları...