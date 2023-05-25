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Sacha Boey'den flaş transfer talebi! Galatasaray'dan o takıma gitmek istiyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 2 maç kala 5 puan farkla liderliğini koruyan Galatasaray'da bu sezonki performansıyla adeta göz kamaştıran Sacha Boey, Avrupa devlerinin radarına girdi. Adı Arsenal, Sporting Lizbon ve Olympique Lyon gibi birçok devle anılan Fransız yıldızın transfer olmak istediği takım da netleşti. İşte transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 25.05.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 13:45
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Sacha Boey’den flaş transfer talebi! Galatasaray’dan o takıma gitmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başladı.

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Sacha Boey’den flaş transfer talebi! Galatasaray’dan o takıma gitmek istiyor

Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlayı garantileyecek.

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Sacha Boey’den flaş transfer talebi! Galatasaray’dan o takıma gitmek istiyor

Süper Lig'deki 23. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray'da sezonun son haftalarına girilirken transfer çalışmaları da hızlandı.

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Sacha Boey’den flaş transfer talebi! Galatasaray’dan o takıma gitmek istiyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Cimbom, bu sezon olduğu gibi birçok yıldız ismi takıma kazandırmak istiyor.

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Sacha Boey’den flaş transfer talebi! Galatasaray’dan o takıma gitmek istiyor

Galatasaray'da gelecek yeni yıldızlar kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.