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Haberler Galeri Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler! Okan Buruk'la özel olarak konuştu

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler! Okan Buruk'la özel olarak konuştu

Son dakika haberleri | Süper Lig'de bitime 2 maç kala 5 puan farkla liderliğini koruyan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde kadroya katılan Nicolo Zaniolo İstanbulspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almıştı. Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında cezasını tamamlayacak İtalyan yıldız Fenerbahçe karşılaşmasında formasına kavuşabilecek. Derbiyi sabırsızlıkla bekleyen yıldız isim teknik direktör Okan Buruk ile gerçekleştirdiği toplantıda Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 16:58
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Nicolo Zaniolo’dan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler! Okan Buruk’la özel olarak konuştu

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da tüm gözler Ankaragücü maçına çevrilmiş durumda.

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Nicolo Zaniolo’dan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler! Okan Buruk’la özel olarak konuştu

Sarı kırmızılılar Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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Nicolo Zaniolo’dan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler! Okan Buruk’la özel olarak konuştu

Cimbom, Başkent ekibini devirmesi durumunda ligdeki 23. şampiyonluğuna ulaşmış olacak.

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Nicolo Zaniolo’dan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler! Okan Buruk’la özel olarak konuştu

Ankaragücü - Galatasaray müsabakası 30 Mayıs Salı günü oynanacak.

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Nicolo Zaniolo’dan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler! Okan Buruk’la özel olarak konuştu

Kritik maç saat 20.00'de başlayacak.