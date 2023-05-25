Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler! Okan Buruk'la özel olarak konuştu

Son dakika haberleri | Süper Lig'de bitime 2 maç kala 5 puan farkla liderliğini koruyan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde kadroya katılan Nicolo Zaniolo İstanbulspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almıştı. Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında cezasını tamamlayacak İtalyan yıldız Fenerbahçe karşılaşmasında formasına kavuşabilecek. Derbiyi sabırsızlıkla bekleyen yıldız isim teknik direktör Okan Buruk ile gerçekleştirdiği toplantıda Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...