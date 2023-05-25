25 Mayıs 2023, Perşembe
Jorge Jesus'tan Fenerbahçeli futbolculara şok tepki! Soyunma odasına gitti
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Sivasspor'u 3-0'lık skorla geçerek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, öğrencilerine tepki göstererek soyunma odasının yolunu tuttu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 11:38
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