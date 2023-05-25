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Jorge Jesus'tan Fenerbahçeli futbolculara şok tepki! Soyunma odasına gitti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Sivasspor'u 3-0'lık skorla geçerek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, öğrencilerine tepki göstererek soyunma odasının yolunu tuttu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 11:38
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Jorge Jesus’tan Fenerbahçeli futbolculara şok tepki! Soyunma odasına gitti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

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Jorge Jesus’tan Fenerbahçeli futbolculara şok tepki! Soyunma odasına gitti

Sarı-lacivertliler, 0-0'ın rövanşında rakibini 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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Jorge Jesus’tan Fenerbahçeli futbolculara şok tepki! Soyunma odasına gitti

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Michy Batshuayi ve Joshua King kaydetti.

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Jorge Jesus’tan Fenerbahçeli futbolculara şok tepki! Soyunma odasına gitti

JESUS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

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Jorge Jesus’tan Fenerbahçeli futbolculara şok tepki! Soyunma odasına gitti

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki müsabakada Trabzonspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden Diego Rossi'yi yedek soyundurdu.