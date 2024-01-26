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Artık Galatasaray’ı kimse durduramaz! Erden Timur’dan son saniye sürprizi! Sacha Boey gidiyor, o geliyor…

Bayern Münih, Türkiye'nin köklü futbol takımlarından Galatasaray ile genç yetenek Sacha Boey'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu önemli transfer, Sarı-kırmızılıların savunma hattında bir boşluk yaratırken, Galatasaray yönetimi hızla yeni bir çözüm arayışına girdi. İşte heyecanlandıran transferin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 11:40
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Artık Galatasaray’ı kimse durduramaz! Erden Timur’dan son saniye sürprizi! Sacha Boey gidiyor, o geliyor…

Sacha Boey'in ayrılığı sonrasında takımın defansif gücünü korumak ve güçlendirmek amacıyla yapılan transfer girişimleri, taraftarlar arasında heyecan yaratmış durumda. Bayern Münih ve Galatasaray arasındaki transfer pazarlıkları sonucunda genç yetenek Sacha Boey'in transferi gerçekleşti. Bu önemli transfer, Galatasaray'ın savunma hattında meydana gelen bir boşluğu beraberinde getirirken, kulüp yönetimi hemen harekete geçerek bu eksikliği gidermek adına yeni bir arayış başlattı. işte gündemdeki 2 isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Artık Galatasaray’ı kimse durduramaz! Erden Timur’dan son saniye sürprizi! Sacha Boey gidiyor, o geliyor…

BAYERN MÜNİH'İN YENİ ROTASI

Galatasaray'ın yetenekli Fransız sağ beki Sacha Boey'in, Alman devi Bayern Münih'e transferi resmiyet kazandı. Kulüp yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Boey'in transfer süreci başarıyla sonuçlandı ve genç futbolcu bugün öğlen saatlerinde özel bir uçakla Almanya'ya gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

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Artık Galatasaray’ı kimse durduramaz! Erden Timur’dan son saniye sürprizi! Sacha Boey gidiyor, o geliyor…

Boey'in Bayern Münih'e transferi, Türk futbolseverleri heyecanlandırırken, Galatasaray taraftarları genç oyuncunun yeni kariyerindeki başarılarını yakından takip etmeye hazırlanıyor.

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Artık Galatasaray’ı kimse durduramaz! Erden Timur’dan son saniye sürprizi! Sacha Boey gidiyor, o geliyor…

Sacha Boey'in Almanya'ya gitmesiyle birlikte, Galatasaray savunmasındaki boşluğu doldurmak için kulüp, yeni transfer alternatifleri üzerinde çalışmalarını sürdürecektir.

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Artık Galatasaray’ı kimse durduramaz! Erden Timur’dan son saniye sürprizi! Sacha Boey gidiyor, o geliyor…

GENÇ YETENEK: MARVİN SENAYA

Sarı-kırmızılılar, takımın savunma hattındaki boşluğu doldurmak için ilk olarak RC Strasbourg Alsace'nin genç yeteneği 22 yaşındaki Marvin Senaya'nın transferine odaklanıyor.