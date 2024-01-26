Artık Galatasaray’ı kimse durduramaz! Erden Timur’dan son saniye sürprizi! Sacha Boey gidiyor, o geliyor…

Sacha Boey'in ayrılığı sonrasında takımın defansif gücünü korumak ve güçlendirmek amacıyla yapılan transfer girişimleri, taraftarlar arasında heyecan yaratmış durumda. Bayern Münih ve Galatasaray arasındaki transfer pazarlıkları sonucunda genç yetenek Sacha Boey'in transferi gerçekleşti. Bu önemli transfer, Galatasaray'ın savunma hattında meydana gelen bir boşluğu beraberinde getirirken, kulüp yönetimi hemen harekete geçerek bu eksikliği gidermek adına yeni bir arayış başlattı. işte gündemdeki 2 isim...