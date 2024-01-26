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Artık Galatasaray’ı kimse durduramaz! Erden Timur’dan son saniye sürprizi! Sacha Boey gidiyor, o geliyor…
Bayern Münih, Türkiye'nin köklü futbol takımlarından Galatasaray ile genç yetenek Sacha Boey'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu önemli transfer, Sarı-kırmızılıların savunma hattında bir boşluk yaratırken, Galatasaray yönetimi hızla yeni bir çözüm arayışına girdi. İşte heyecanlandıran transferin detayları...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:37Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 11:40