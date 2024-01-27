27 Ocak 2024, Cumartesi
Galatasaray'dan transferde Dybala bombası! Okan Buruk'a "çilek" geliyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Fransız sağ beki Sacha Boey'i rekor bir bedelle Bayern Münih'e gönderirken, kasaya giren para ile de transfer için elini rahatlattı. Okan Buruk'un talebi doğrultusunda kilit çözecek bir orta saha arayışında olan Erden Timur'un Roma'da forma giyen Paulo Dybala için temaslara başladığı öğrenilirken, Arjantinli yıldızın Okan Buruk'a "çilek" transfer olarak hediye edileceği belirtildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.01.2024 17:55
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