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Galatasaray'dan transferde Dybala bombası! Okan Buruk'a "çilek" geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Fransız sağ beki Sacha Boey'i rekor bir bedelle Bayern Münih'e gönderirken, kasaya giren para ile de transfer için elini rahatlattı. Okan Buruk'un talebi doğrultusunda kilit çözecek bir orta saha arayışında olan Erden Timur'un Roma'da forma giyen Paulo Dybala için temaslara başladığı öğrenilirken, Arjantinli yıldızın Okan Buruk'a "çilek" transfer olarak hediye edileceği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.01.2024 17:55
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Galatasaray’dan transferde Dybala bombası! Okan Buruk’a çilek geliyor

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile soluk soluğa bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray'da transfer gündemi hareketlendi.

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Galatasaray’dan transferde Dybala bombası! Okan Buruk’a çilek geliyor

Sacha Boey'i 30 milyon Euro ve 5 milyon Euro'luk kolay ulaşılabilir bonuslar karşılığında Bayern Münih'e satan ve Türkiye bonservis rekorunu kıran sarı-kırmızılılarda Fransız oyuncunun ardından takımdan ayrılması beklenen isimler netlik kazandı.

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Galatasaray’dan transferde Dybala bombası! Okan Buruk’a çilek geliyor

Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefini duyuruldu.

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Galatasaray’dan transferde Dybala bombası! Okan Buruk’a çilek geliyor

"BOEY SONRASI İLK AYRILIK TETE OLUR"
Galatasaray'da bir ayrılık olacaksa bu Tete olur. Barış Alper Yılmaz için söylendiği gibi bir teklif gelmedi. Aracılar vasıtasıyla bir nabız yoklaması oldu.

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Galatasaray’dan transferde Dybala bombası! Okan Buruk’a çilek geliyor

Abdülkerim Bardakcı için Bayern Münih devreye girdi. Atalanta da istiyordu. Benim gördüğüm kadarıyla Tete sanki yolcu. Abdülkerim'e ilgi var ama masaya konulmuş bir rakam yok.