Galatasaray’da fatura kesildi! Fatih Terim 4 ismi sildi

Ardından Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, yine 2-0 öne geçti. İlk yarının bitmesine kısa süre kala Trabzonspor'da Cornelius'un golü geldi ve iki takım devreye 2-1 ile gitti.