Galatasaray'da fatura kesildi! Fatih Terim 4 ismi sildi
Tarihinin en kötü lig başlangıçlarından birine imza atan Galatasaray'da fatura performansı düşük oyunculara kesildi. Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim 4 ismi sildi. İşte Florya'daki gelişmelerin ardından ortaya çıkan son durum.
Giriş Tarihi: 24.09.2021
10:16
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim bu sezon çok güvendiği isimlerden beklediği geri dönüşü alamadı. Takım içindeki değişimler dengeleri sarstı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
4 İSMİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ! FATİH TERİM...
Geçen sezon şampiyonluğu bir gol averajıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, iyi başladığı ilk iki maçın ardından adeta çöküş dönemine girdi. İdeal kadro bir türlü belirlenemeyince 13 maçta 13 farklı takım sahaya çıktı.
Süper Lig'in 3. haftasında 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle ayrılan Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın hatası sonrası kayıp yaşamıştı.
Ardından Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, yine 2-0 öne geçti. İlk yarının bitmesine kısa süre kala Trabzonspor'da Cornelius'un golü geldi ve iki takım devreye 2-1 ile gitti.
İkinci yarı Trabzonspor'un baskısı geldi ve Nwakaeme sahneye çıkarak durumu 2-2'ye getirdi. Beraberlikten sonra konstantrasyonu bozulan sarı kırmızılılar pozisyona giremedi.