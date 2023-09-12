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Real Madrid’in Arda Güler kararı! İşte Şampiyonlar Ligi kadrosu

Fenerbahçe'den dev bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, bir antremanda dizinden sakatlanmıştı. Tedavisi devam eden yıldız futbolcu hakkında Real Madrid teknik direktörü Ancelotti kararını verdi. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup etabında mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda milli oyuncumuz Arda Güler'in ismi de yer aldı.

Giriş Tarihi: 12.09.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 23:14
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Real Madrid’in Arda Güler kararı! İşte Şampiyonlar Ligi kadrosu

Genç futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'de gösterdiği performansı ile dünya devlerinin ilgisini çekmişti.

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Real Madrid’in Arda Güler kararı! İşte Şampiyonlar Ligi kadrosu

Güler, dev bonservis ile Real Madrid'e transfer oldu.

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Real Madrid’in Arda Güler kararı! İşte Şampiyonlar Ligi kadrosu

Güler, Real Madrid temsilcisinde çıktığı bir antrenmanda dizinden sakatlanmış ve tedavi süreci başlamıştı. Real Madrid genç yıldızı Arda Güler, yeşil sahalara Eylül ayı sonunda döneceğini bildirmişti.

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Real Madrid’in Arda Güler kararı! İşte Şampiyonlar Ligi kadrosu

UEFA KADROSU BELLİ OLDU! ARDA GÜLER DETAYI…

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Real Madrid’in Arda Güler kararı! İşte Şampiyonlar Ligi kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi, bu sezon turnuvada mücadele eden tüm takımların geniş kadrolarını paylaşırken Real Madrid listelerinde Arda Güler detayı dikkat çekti.