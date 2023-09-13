13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor! Rekor bedelle ayrılmıştı…

Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor! Rekor bedelle ayrılmıştı…

Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe son transfer hamlesini yapmak için hızlandı. Yaz transfer döneminde kadrosunu dikkat çeken transferlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yıllarda rekor bedelle satışını yaptığı eski yıldızını yeniden Süper Lig'e getirmenin peşine düştü. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.09.2023 04:42 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 04:51
  • 1
  • 11
Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor! Rekor bedelle ayrılmıştı…

Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde 10 yıllık kupa hasretine son veren Fenerbahçe, yeni sezona İsmail Kartal ile başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor! Rekor bedelle ayrılmıştı…

Tecrübeli çalıştırıcının üçüncü döneminde oldukça başarılı bir form grafiği çizen Kanarya, ilk 9 maçını kazanmayı bildi.

  • 3
  • 11
Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor! Rekor bedelle ayrılmıştı…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başaran sarı-lacivertli ekip, yaz transfer dönemini de bir hayli hareketli geçirdi.

  • 4
  • 11
Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor! Rekor bedelle ayrılmıştı…

Yaptığı yıldız transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, son olarak orta saha transferi yapmanın peşindeydi.

  • 5
  • 11
Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor! Rekor bedelle ayrılmıştı…

ANDRE GOMES GÜNDEME GELDİ

A Spor'un haberine göre Everton forması giyen Andre Gomes, sarı-lacivertli takıma önerildi. Fenerbahçe'nin ise bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.