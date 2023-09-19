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Haberler Galeri Kuntz-Altıntop ikilisine elveda! Alman basınından flaş iddia! İşte Milli Takım'ın yeni sorumluları

Kuntz-Altıntop ikilisine elveda! Alman basınından flaş iddia! İşte Milli Takım'ın yeni sorumluları

A Milli Takım'da "istenmeyen adam" olan Stefan Kuntz'un başarısızlığının faturası Hamit Altıntop'a da kesiliyor. İkilinin Milli Takım'daki görevine son verileceği spor basınında günlerdir konuşuldu. Öte yandan Alman medyası da A Milli Futbol Takımımız için büyük bir iddia ortaya attı. Kuntz-Altıntop ikilisinin ardından ay-yıldızlılılar için 2 önemli ismin görev alacağı okuyuculara duyuruldu.

Giriş Tarihi: 19.09.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 10:33
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Kuntz-Altıntop ikilisine elveda! Alman basınından flaş iddia! İşte Milli Takım’ın yeni sorumluları
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile Eskişehir'de berabere kalmasının ardından özel maçta da Japonya mağlubiyetiyle birlikte eleştiri okları Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'a yöneltilmişti.
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Kuntz-Altıntop ikilisine elveda! Alman basınından flaş iddia! İşte Milli Takım’ın yeni sorumluları
Tüm gelişmeler sonrası Alman teknik adam görevden alındığı ve TFF yönetiminin, Stefan Kuntz'u arayarak görevine son verildiğini bildirildiği iddia edilmişti.
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Kuntz-Altıntop ikilisine elveda! Alman basınından flaş iddia! İşte Milli Takım’ın yeni sorumluları

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF geçtiğimiz gün yaptığı açıklama; A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını Alman hoca ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Çarşamba günü toplantı yapacağını duyurmuştu.

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Kuntz-Altıntop ikilisine elveda! Alman basınından flaş iddia! İşte Milli Takım’ın yeni sorumluları

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

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Kuntz-Altıntop ikilisine elveda! Alman basınından flaş iddia! İşte Milli Takım’ın yeni sorumluları

YERİNE 2 İSİM GÜNDEME GELMİŞTİ

Stefan Kuntz görevden alındıktan sonra yerine; geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın geleceği iddia edilmişti.