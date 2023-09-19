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Kuntz-Altıntop ikilisine elveda! Alman basınından flaş iddia! İşte Milli Takım'ın yeni sorumluları
A Milli Takım'da "istenmeyen adam" olan Stefan Kuntz'un başarısızlığının faturası Hamit Altıntop'a da kesiliyor. İkilinin Milli Takım'daki görevine son verileceği spor basınında günlerdir konuşuldu. Öte yandan Alman medyası da A Milli Futbol Takımımız için büyük bir iddia ortaya attı. Kuntz-Altıntop ikilisinin ardından ay-yıldızlılılar için 2 önemli ismin görev alacağı okuyuculara duyuruldu.
Giriş Tarihi: 19.09.2023 09:58Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 10:33