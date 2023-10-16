16 Ekim 2023, Pazartesi
Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbada olacak? Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden takımlar listesi...
"Euro 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için heyecanla kura çekimini bekliyor. Euro 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden milli takımımız, dün akşam kendi sahasında Letonya'yı ağırladı ve bu önemli mücadeleyi kazandı. Peki, Türkiye hangi torbada olacak? İşe, güncel spor haberleri...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 16:20
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