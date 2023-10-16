Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbada olacak? Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden takımlar listesi...

"Euro 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için heyecanla kura çekimini bekliyor. Euro 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden milli takımımız, dün akşam kendi sahasında Letonya'yı ağırladı ve bu önemli mücadeleyi kazandı. Peki, Türkiye hangi torbada olacak? İşe, güncel spor haberleri...