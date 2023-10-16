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Haberler Galeri Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbada olacak? Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden takımlar listesi...

Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbada olacak? Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden takımlar listesi...

"Euro 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için heyecanla kura çekimini bekliyor. Euro 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden milli takımımız, dün akşam kendi sahasında Letonya'yı ağırladı ve bu önemli mücadeleyi kazandı. Peki, Türkiye hangi torbada olacak? İşe, güncel spor haberleri...

Giriş Tarihi: 16.10.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 16:20
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Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbada olacak? Avrupa Futbol Şampiyonası’na giden takımlar listesi...

"EURO 2024 kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milli Futbol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak tarihinde 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını kazandı. Ay-yıldızlılar, Letonya karşısında sergilediği etkileyici performansla sahasında 4-0 galip gelerek bu büyük başarıya ulaştı. Peki, Euro 2024'e giden takımlar hangileri? İşte detaylar...

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Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbada olacak? Avrupa Futbol Şampiyonası’na giden takımlar listesi...

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

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Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbada olacak? Avrupa Futbol Şampiyonası’na giden takımlar listesi...

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbada olacak? Avrupa Futbol Şampiyonası’na giden takımlar listesi...

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.

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Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbada olacak? Avrupa Futbol Şampiyonası’na giden takımlar listesi...

EURO 2024'E KATILMAYI GARANTİLEYEN ÜLKELER

Türkiye, 7. maçlar sonunda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden 7. takım oldu.