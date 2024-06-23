Portekiz hezimeti sonrası Montella’ya büyük isyan! Toroğlu ve Çakar’dan Altıntopa’a ağır sözler: Oyuncak olmuşlar

AHMET ÇAKAR - EN İYİLER NEDEN KENARDA?

Dortmund'da kara bir gece yaşadık. Belki dün geceki mağlubiyet grup birinciliğini kaybetme dışında bir zarar vermese de itibar, prestij ve moral olarak çok zarar verdi. Maalesef Montella ve Hamit Altıntop menajerlerin oyuncağı olmuşlar. Mesela böyle önemli bir maçta madem Mert sakat, aylardır oynamayan Altay ile niye başlarsın? Geçen maçın iyileri Arda Güler ve Kenan niye kenarda?