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Portekiz hezimeti sonrası Montella'ya büyük isyan! Toroğlu ve Çakar'dan Altıntopa'a ağır sözler: Oyuncak olmuşlar

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0'lık skorla farklı yenildi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken karşılaşma sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. Usta isimlerin gündeminde teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyuncu tercihleri ve 70 dakika yedek kalan Arda Güler vardı.

ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 10:39 Güncelleme: 23.06.2024 10:40
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Portekiz hezimeti sonrası Montella’ya büyük isyan! Toroğlu ve Çakar’dan Altıntopa’a ağır sözler: Oyuncak olmuşlar
A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0'lık skorla farklı yenildi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken karşılaşma sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. Usta isimlerin gündeminde teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyuncu tercihleri ve 70 dakika yedek kalan Arda Güler vardı.
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Portekiz hezimeti sonrası Montella’ya büyük isyan! Toroğlu ve Çakar’dan Altıntopa’a ağır sözler: Oyuncak olmuşlar

ÖMER ÜRÜNDÜL - BU MAÇ MORALİMİZİ BOZMASIN

Futbolun gerçeğini kabul etmek gerekir. Portekiz, gerek oturmuş saha içi organizasyonu, gerekse kadro kalitesiyle bizden çok üstün bir takım. Ama her zaman vurguladığım bir konu var; Futbolda çareler tükenmez. Bizim beklentimiz büyük taraftar desteğiyle takımımızın iştahlı bir mücadele vermesi ve oyunu önemli bir sürede tutması. Maça aslında net bir gol kaçırarak başladık.

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Portekiz hezimeti sonrası Montella’ya büyük isyan! Toroğlu ve Çakar’dan Altıntopa’a ağır sözler: Oyuncak olmuşlar
Genel kontrol Portekiz'de olmasına rağmen biz de mücadele ediyorduk. Onların en önemli silahlarından kanat forveti Leao'yu tesirsiz hale getirdik. Ama bir pozisyonda gerekli yardım gelmeyince bu kanattan Mendes'in sıfırdan çıkardığı topla skor dezavantajına düştük. Bundan kısa süre sonra da hiç pozisyon yokken kendi kalemize gol atınca moral motivasyon da düştü.
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Portekiz hezimeti sonrası Montella’ya büyük isyan! Toroğlu ve Çakar’dan Altıntopa’a ağır sözler: Oyuncak olmuşlar
İkinci yarı başında rakip rahattı. Biz de mecburen hücuma ağırlık vermek isterken geniş alanda yakalanıp 3. golü yedik. Ondan sonra bol bol oyuncu değişiklikleri, Portekiz'in işi fazla zorlamayışı ve bizim pozisyona dönüşmeyen atak girişimlerimizle 90 dakika tamamlandı. Benim Montella yönetiminde kafama takılan iki konu var. Birincisi, Kerem'i erken çıkartıp Yunus'u fazla oyunda tutması. İkincisi de artık skor 3 farklı iken sakatlık sorunları olan Arda ve İsmail'i oyuna almasıydı. Bu konuda ne düşündü anlamadım. Bu maç moralimizi bozmasın. Esas hedefimiz Çekya maçı.
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Portekiz hezimeti sonrası Montella’ya büyük isyan! Toroğlu ve Çakar’dan Altıntopa’a ağır sözler: Oyuncak olmuşlar

AHMET ÇAKAR - EN İYİLER NEDEN KENARDA?

Dortmund'da kara bir gece yaşadık. Belki dün geceki mağlubiyet grup birinciliğini kaybetme dışında bir zarar vermese de itibar, prestij ve moral olarak çok zarar verdi. Maalesef Montella ve Hamit Altıntop menajerlerin oyuncağı olmuşlar. Mesela böyle önemli bir maçta madem Mert sakat, aylardır oynamayan Altay ile niye başlarsın? Geçen maçın iyileri Arda Güler ve Kenan niye kenarda?