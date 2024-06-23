23 Haziran 2024, Pazar
Portekiz hezimeti sonrası Montella'ya büyük isyan! Toroğlu ve Çakar'dan Altıntopa'a ağır sözler: Oyuncak olmuşlar
A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0'lık skorla farklı yenildi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken karşılaşma sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. Usta isimlerin gündeminde teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyuncu tercihleri ve 70 dakika yedek kalan Arda Güler vardı.
Giriş: 23.06.2024 10:39 Güncelleme: 23.06.2024 10:40
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