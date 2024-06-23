Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında dikkat çeken görüntüler! Arda Güler'in elinden yeleğini aldı | TFF'den flaş Arda Güler açıklaması

A Milli Futbol Takımı Çekya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında yaşananlar görüntüler dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde iddiaya göre, Montella'nın Çekya maçının antrenmanında Arda Güler'in elinden çekerek aldığı yeleği başka oyuncuya vermesi tepki çekti. Öte yandan TFF, Arda Güler ve Montella'nın görüntüsüne ilişkin açıklama paylaştı. İşte detaylar...