22 Haziran 2024, Cumartesi
Galatasaray'ı uçuracak kanat! EURO 2024 sonrası formayı giyecek
Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezonda da şampiyon olarak hem serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, hem de 5. yıldızı takan ilk kulüp olmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda EURO 2024'te boy gösteren yıldız bir ismin adı masaya geldi. Galatasaray, Hollanda forması giyen Steven Bergwijn için devreye girdi. İşte detaylar...
Giriş: 22.06.2024 12:07 Güncelleme: 22.06.2024 12:07
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