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Galatasaray'ı uçuracak kanat! EURO 2024 sonrası formayı giyecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezonda da şampiyon olarak hem serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, hem de 5. yıldızı takan ilk kulüp olmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda EURO 2024'te boy gösteren yıldız bir ismin adı masaya geldi. Galatasaray, Hollanda forması giyen Steven Bergwijn için devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş: 22.06.2024 12:07 Güncelleme: 22.06.2024 12:07
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Galatasaray’ı uçuracak kanat! EURO 2024 sonrası formayı giyecek

Geçtiğimiz sezonu 102 puanla lider tamamlayan Galatasaray, kırdığı rekorlarla şampiyon oldu.

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Galatasaray’ı uçuracak kanat! EURO 2024 sonrası formayı giyecek

Sarı-kırmızılılar üst üste 2. kez şampiyon olarak kulüp tarihinde 24. kez bu zafere ulaştı.

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Galatasaray’ı uçuracak kanat! EURO 2024 sonrası formayı giyecek

Yakalanan başarıda en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk'un oldu.

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Galatasaray’ı uçuracak kanat! EURO 2024 sonrası formayı giyecek

Deneyimli çalıştırıcı yer aldığı 2 sezonda da öğrencileriyle birlikte 2 defa şampiyonluk ipini göğüsledi.

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Galatasaray’ı uçuracak kanat! EURO 2024 sonrası formayı giyecek

Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki teknik adam, istediği sözleşmeyi de kaptı.