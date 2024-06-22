Galatasaray'ı uçuracak kanat! EURO 2024 sonrası formayı giyecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezonda da şampiyon olarak hem serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, hem de 5. yıldızı takan ilk kulüp olmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda EURO 2024'te boy gösteren yıldız bir ismin adı masaya geldi. Galatasaray, Hollanda forması giyen Steven Bergwijn için devreye girdi. İşte detaylar...