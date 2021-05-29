Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen isimin sağlık durumu merak ediliyor. Brezilyalı efsane futbolcu Pele, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmıştı. İddialara göre Pele yeniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. İşte, Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...