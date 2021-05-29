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Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...

Pele öldü mü, yaşıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumu sosyal medyada gündeme oturdu. Brezilya futbolunun efsane ismi Pele'nin hastaneye kaldırıldığı iddialar arasında yer alıyor. Hal böyle olunca hayranları efsane futbolcunun hayatını sorgulamaya başladı. İşte, Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 29.05.2021 00:55
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Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...

Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen isimin sağlık durumu merak ediliyor. Brezilyalı efsane futbolcu Pele, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmıştı. İddialara göre Pele yeniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. İşte, Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...

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Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...

PELE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son yıllarda böbrek ve prostat sorunlarıyla uğraşan Brezilya futbolunun efsane ismi Pele hastaneye kaldırıldı. Pele'nin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

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Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Brezilyalı Pele, Hublot adlı lüks saat markasının gerçekleştirdiği özel bir etkinlik için Fransa'nın başkenti Paris'e gelmiş ve burada Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki süperstarı Kylian Mbappe ile buluşmuştu.

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Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...

PELE'NİN SON DURUMU NE?

78 yaşındaki efsanevi ismin dün gece ise tetanos krizi ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fransa'da yayın yapan RMC Sport'un okuyucularıyla paylaştığı haberde Pele'nin hayati bir tehlikesinin olmadığı ve tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.

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Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...

PELE KİMDİR?

Edson Arantes do Nascimento Pele, 1940 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

Futbola Bauru Atletic takımında başlayan Pele, 1955'te geçtiği Santos Kulübü'nde 1956'da A takımına alındı.

İlk Dünya Şampiyonluğu'nun 1958'de tattı.

Yedekler arasında İsveç'e götürülen Pele oyuna girdiği zamanlarda başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çekti ve Milli Takımın ilk onbirinde yer alarak kupayı kaldıranlar arasına girdi.