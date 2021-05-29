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Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...
Pele öldü mü, yaşıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumu sosyal medyada gündeme oturdu. Brezilya futbolunun efsane ismi Pele'nin hastaneye kaldırıldığı iddialar arasında yer alıyor. Hal böyle olunca hayranları efsane futbolcunun hayatını sorgulamaya başladı. İşte, Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...