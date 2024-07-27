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Beşiktaş'tan ikili yıldız atağı! Savunma hattına Herkül geliyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu önemli oyuncularla güçlendiren Beşiktaş, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldız transferlerinin ardından savunma hattını da güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip, bu doğrultuda iki stoperle görüşmelere başladı. Beşiktaş, savunma bölgesindeki eksiklikleri gidermek ve takımın performansını artırmak amacıyla bu transfer hamlesini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 13:10 Güncelleme: 27.07.2024 13:10
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Beşiktaş’tan ikili yıldız atağı! Savunma hattına Herkül geliyor

Yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş'ta transfer hareketliliği arttı. Kadrosuna önemli yıldızları dahil eden siyah-beyazlılar, şimdi savunma hattını güçlendirmek için iki stoperle temas kurdu. Beşiktaş, sezon öncesi savunma bölgesindeki eksiklikleri gidermek ve takımın dengelerini sağlamlaştırmak amacıyla bu iki oyuncuyla anlaşma sağlamaya çalışıyor.

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Beşiktaş’tan ikili yıldız atağı! Savunma hattına Herkül geliyor

Beşiktaş'ta Transfer Hareketliliği Sürüyor!

Siyah-Beyazlılar'da yeni sezon öncesi transfer çabaları tüm hızıyla devam ediyor. Gündemde hem gidenler hem de yeni transferler var.

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Beşiktaş’tan ikili yıldız atağı! Savunma hattına Herkül geliyor

Amartey İçin Karar Zamanı

Suudi Arabistan takımlarından teklif alan Daniel Amartey'in Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimle yapılan görüşmeler sonrası Ganalı oyuncunun durumu önümüzdeki birkaç gün içinde netlik kazanacak.

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Beşiktaş’tan ikili yıldız atağı! Savunma hattına Herkül geliyor

Onur Bulut Başakşehir'e Yakın

Beşiktaş'ın deneyimli sağ beki Onur Bulut, Başakşehir'in transfer gündeminde yer alıyor. Turuncu-Lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Beşiktaş'la görüşmelere başladı. Beşiktaş yönetiminin ise Onur Bulut'un olası ayrılığı sonrası alternatif sağ bek arayışına başladığı belirtiliyor.

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Beşiktaş’tan ikili yıldız atağı! Savunma hattına Herkül geliyor

Lenglet İçin Kiralık Formülü

Beşiktaş, stoper bölgesini Barcelona'dan Clement Lenglet ile güçlendirmek istiyor. Katalan deviyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu için kiralık formülü devrede.