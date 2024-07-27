Beşiktaş'tan ikili yıldız atağı! Savunma hattına Herkül geliyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu önemli oyuncularla güçlendiren Beşiktaş, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldız transferlerinin ardından savunma hattını da güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip, bu doğrultuda iki stoperle görüşmelere başladı. Beşiktaş, savunma bölgesindeki eksiklikleri gidermek ve takımın performansını artırmak amacıyla bu transfer hamlesini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

ahaber.com.tr Giriş: 27.07.2024 13:10 Güncelleme: 27.07.2024 13:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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