İşte Türkiye'nin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası geniş kadrosu! Montella'dan sürpriz tercihler...

Türkiye'nin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi geniş kadrosu belli oldu. Şampiyonadaki büyük heyecan için geri sayım başlarken millilerimizin kadrosunda sürpriz isimler de yer alıyor. F Grubu'nda yer millilerimiz ilk maçına Gürcistan karşısında 18 Haziran Salı günü çıkacak. Ay-yıldızlılar ikinci maçını 22 Haziran'da Portekiz ile üçüncü mücadelesini 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile oynayacak. İşte A Milli Takım EURO 2024 geniş kadrosu...