2020 Tokyo Olimpiyat boks şampiyonu Busenaz Sürmeneli o gece yaşadıklarını anlattı: Japon askerlerin selam durması inanılmazdı

ÖNCÜ OLMAK MÜHİM

Türk sporunda kadınlar boks tarihinde ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırmak benim için önemliydi. Elimize meşaleyi alıp öncü olmak çok güzel bir şey ama bundan sonra o meşaleyi koşarak ileriye taşımalıyız. Daha çok çocuğa ve gence ulaşmalıyız.