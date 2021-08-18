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Haberler Galeri 2020 Tokyo Olimpiyat boks şampiyonu Busenaz Sürmeneli o gece yaşadıklarını anlattı: Japon askerlerin selam durması inanılmazdı

2020 Tokyo Olimpiyat boks şampiyonu Busenaz Sürmeneli o gece yaşadıklarını anlattı: Japon askerlerin selam durması inanılmazdı

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak Türkiye'nin olimpiyat tarihine adını yazdıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, yaşadıklarını anlattı. Busenaz, "O gece Tokyo'da odama geldim ve madalyamı astım. Geliyorum gidiyorum, oturup kalkıp madalyama bakıyorum. Hiç uyumadım hiç. Şampiyon olup da köye döndüğümde Japon askerlerin bize selam durması unutulmazdı" ifadelerini kullandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.08.2021 08:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 08:48
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2020 Tokyo Olimpiyat boks şampiyonu Busenaz Sürmeneli o gece yaşadıklarını anlattı: Japon askerlerin selam durması inanılmazdı

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak Türkiye'nin olimpiyat tarihine adını yazdıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, yaşadıklarını anlattı.

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2020 Tokyo Olimpiyat boks şampiyonu Busenaz Sürmeneli o gece yaşadıklarını anlattı: Japon askerlerin selam durması inanılmazdı

"Madalya aldığım gece sabaha kadar uyuyamadım" diyen altın yumruk, "Bundan sonra o meşaleyi koşarak ileriye taşımalıyız. Paris 2024'te altın alarak üst üste olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk kadın boksör olarak yeni bir tarih yazmak istiyorum" dedi. İşte Busenaz'ın sorularımıza verdiği samimi yanıtları:

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2020 Tokyo Olimpiyat boks şampiyonu Busenaz Sürmeneli o gece yaşadıklarını anlattı: Japon askerlerin selam durması inanılmazdı

İnsan hayatında bazı anlar vardır, ne hissettiğinin asla farkına varamaz. Üzerinden zaman geçse de anlayamaz. O anı size nasıl tanımlasam bilmiyorum. Sevinç, heyecan, mutluluk, gurur. Hepsi kalbime, beynime hücum ediyordu. Gözyaşı olarak dışa yansıdı.

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2020 Tokyo Olimpiyat boks şampiyonu Busenaz Sürmeneli o gece yaşadıklarını anlattı: Japon askerlerin selam durması inanılmazdı

GECE HİÇ UYUMADIM HİÇ
Madalyayı kazandığım gece uyumadım. Sabaha kadar ailemle, arkadaşlarımla, ekibimle, hocamla konuştum. Kalbimin ritmi neredeyse hiç dinmedi. Tokyo'da odama geldim ve madalyamı astım, geliyorum gidiyorum ona bakıyorum. Sürekli bir oturuyorum, bir kalkıyorum madalyama bakıyorum. Hiç uyumadım hiç!

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2020 Tokyo Olimpiyat boks şampiyonu Busenaz Sürmeneli o gece yaşadıklarını anlattı: Japon askerlerin selam durması inanılmazdı

ÖNCÜ OLMAK MÜHİM
Türk sporunda kadınlar boks tarihinde ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırmak benim için önemliydi. Elimize meşaleyi alıp öncü olmak çok güzel bir şey ama bundan sonra o meşaleyi koşarak ileriye taşımalıyız. Daha çok çocuğa ve gence ulaşmalıyız.