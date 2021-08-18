19 Ağustos 2021, Perşembe
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2020 Tokyo Olimpiyat boks şampiyonu Busenaz Sürmeneli o gece yaşadıklarını anlattı: Japon askerlerin selam durması inanılmazdı
Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak Türkiye'nin olimpiyat tarihine adını yazdıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, yaşadıklarını anlattı. Busenaz, "O gece Tokyo'da odama geldim ve madalyamı astım. Geliyorum gidiyorum, oturup kalkıp madalyama bakıyorum. Hiç uyumadım hiç. Şampiyon olup da köye döndüğümde Japon askerlerin bize selam durması unutulmazdı" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.08.2021 08:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 08:48
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