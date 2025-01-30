Özel hastaneler yönetmeliği 2025: Yeni kurallar ve değişiklikler neler?

Kalite Akreditasyonu Zorunlu Hale Geldi

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin 'Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü' tarafından akredite edilmesini zorunlu hale getirdi. Akreditasyon belgesi üç yıl süreyle geçerli olacak ve her yıl kontrol edilecek.

Vatandaşlar Hizmet Kalitesini Değerlendirebilecek

Vatandaşların özel hastanelerden aldığı hizmeti değerlendirebilmesi için hastanelere karekodlu etiketler yerleştirilecek. Bu sayede, hastalar memnuniyetlerini ya da şikayetlerini doğrudan Sağlık Bakanlığı'na iletebilecek.