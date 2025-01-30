30 Ocak 2025, Perşembe
Özel hastaneler yönetmeliği 2025: Yeni kurallar ve değişiklikler neler?
Özel hastanelerle ilgili yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. 2025 yılı itibarıyla sağlık hizmeti sunum standartlarını yükselten düzenleme, birçok alanda değişiklik içeriyor. Yeni kuralları merak edenler, 'Özel hastane yönetmeliği nasıl değişti?' sorusuna yanıt ararken, güncellenen düzenlemeyle sağlık hizmetlerinde kalite ve erişilebilirliğin artırılması hedefleniyor. İşte yönetmelikle ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:30