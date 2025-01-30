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Özel hastaneler yönetmeliği 2025: Yeni kurallar ve değişiklikler neler?

Özel hastanelerle ilgili yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. 2025 yılı itibarıyla sağlık hizmeti sunum standartlarını yükselten düzenleme, birçok alanda değişiklik içeriyor. Yeni kuralları merak edenler, 'Özel hastane yönetmeliği nasıl değişti?' sorusuna yanıt ararken, güncellenen düzenlemeyle sağlık hizmetlerinde kalite ve erişilebilirliğin artırılması hedefleniyor. İşte yönetmelikle ilgili detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.01.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:30
Özel hastaneler yönetmeliği 2025: Yeni kurallar ve değişiklikler neler?

Özel hastanelere yönelik yeni düzenlemeler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. 2025 yılı itibariyle hayata geçen özel hastane yönetmeliği, sağlık hizmeti sunum standartlarını yükselten bir dizi yeniliği beraberinde getiriyor. İşte yeni düzenlemeyle gelen değişiklikler...

Özel hastaneler yönetmeliği 2025: Yeni kurallar ve değişiklikler neler?

Denetim Sistemi Sil Baştan Yenilendi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla özel hastanelerdeki denetim mekanizması baştan aşağı yenilendi. Daha önce yılda üç kez kalite standartlarına yönelik denetim yapılırken, yeni yönetmelikle birlikte tıbbi işlemler de denetim kapsamına alındı. Bu kapsamda Bakanlık tarafından oluşturulan 20 bilimsel komisyon, yapılan işlemleri tıbbi gereksinimlere uygunluk açısından değerlendirecek.

Özel hastaneler yönetmeliği 2025: Yeni kurallar ve değişiklikler neler?

Fahiş Fiyat Politikalarına Son

SGK tarafından belirlenen fark ücretlerinin dışında ek ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Yeni düzenlemeyle özel hastanelerdeki fiyat politikası standarda oturtulacak ve SGK'nın belirlediği SUT fiyatları baz alınarak fiyatlandırma yapılacak.

Sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması amacıyla özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadroların devredilmesi yasaklanıyor. Ayrıca yoğun bakım üniteleri, yataklı servisler ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler tarafından yürütülmesi tespit edilirse, hastanenin ruhsatı iptal edilecek.

Özel hastaneler yönetmeliği 2025: Yeni kurallar ve değişiklikler neler?

Hastane Açmak İsteyenlere Yeni Kriterler

Yeni yönetmelikle birlikte özel hastane açmak isteyenler için önemli kriterler getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin hastane açması engellenirken, daha önce ruhsatı iptal edilen kişiler için de yeniden hastane açma kısıtlaması getirildi.

Yapay Zeka Destekli Denetimler Geliyor

'2025 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında risk yönetimine dayalı, yapay zeka destekli denetim mekanizması uygulamaya alınıyor. Bu sistemle usulsüz uygulamaların daha hızlı tespit edilmesi hedefleniyor.

Özel hastaneler yönetmeliği 2025: Yeni kurallar ve değişiklikler neler?

Kalite Akreditasyonu Zorunlu Hale Geldi

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin 'Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü' tarafından akredite edilmesini zorunlu hale getirdi. Akreditasyon belgesi üç yıl süreyle geçerli olacak ve her yıl kontrol edilecek.

Vatandaşlar Hizmet Kalitesini Değerlendirebilecek

Vatandaşların özel hastanelerden aldığı hizmeti değerlendirebilmesi için hastanelere karekodlu etiketler yerleştirilecek. Bu sayede, hastalar memnuniyetlerini ya da şikayetlerini doğrudan Sağlık Bakanlığı'na iletebilecek.

Özel hastaneler yönetmeliği 2025: Yeni kurallar ve değişiklikler neler?

Yeni Meslek Grupları Zorunlu Hale Geldi

Yeni düzenlemeyle birlikte özel hastanelerde eczane teknikeri, radyoterapi teknikeri ve elektronörofizyoloji teknikeri çalıştırılması zorunlu hale getirildi. Özel hastanelerde ilk kez bu kadroların bulunması mecburi oldu.

Depreme Dayanıklı Hastanelere Geçiş Kolaylaştırıldı

Başta deprem riski olmak üzere, zaruret teşkil eden durumlarda özel hastanelerin daha güvenli binalara taşınması kolaylaştırılıyor. Sağlık hizmetlerinin deprem yönetmeliğine uygun, modern binalarda sunulması hedefleniyor.