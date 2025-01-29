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Beşiktaş'ta Cengiz Ünder girişimi iptal oldu! İşte imza aşamasında bozulan transferin perde arkası

Yeni başkan Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş'ta ara transfer dönemi "yılan hikayesine" döndü. Talisca'nın Fenerbahçe'ye gitmesiyle taraftarlarına bir jest yapmak isteyen Adalı, sarı lacivertli takımdan Cengiz Ünder'e talip oldu. Sosyal medyada siyah beyazlıların yoğun tepki gösterdiği transfer askıya alındı. İşte imza aşamasında iptal olan önemli transferin perde arkası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:20
Beşiktaş’ta Cengiz Ünder girişimi iptal oldu! İşte imza aşamasında bozulan transferin perde arkası

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar başkan Serdal Adalı yönetiminde sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek istiyordu.

Beşiktaş’ta Cengiz Ünder girişimi iptal oldu! İşte imza aşamasında bozulan transferin perde arkası
Teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer'ı getiren Beşiktaş, İskoç teknik adama iyi bir kadro vermeyi planlıyor. İlk hedef olarak hücuma takviye yapmayı planlayan Kartal, ezeli rakibinin kapısını çalmıştı.
Beşiktaş’ta Cengiz Ünder girişimi iptal oldu! İşte imza aşamasında bozulan transferin perde arkası

CENGİZ ÜNDER İLE MASAYA OTURULMUŞTU

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'de yeteri kadar süre bulamayan Cengiz Ünder için ezeli rakibi ile görüşme gerçekleştirmişti. Beşiktaş, geçen sezon 15 milyon euro'ya sarı-lacivertlilere transfer olan Cengiz'i düşük maliyetle kiralama hesapları yapıyordu.

Beşiktaş’ta Cengiz Ünder girişimi iptal oldu! İşte imza aşamasında bozulan transferin perde arkası

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Buna göre iki dev kulüp milli futbolcunun kiralık transferinde anlaşmaya varsa da bu transfer gerçekleşmedi.

TARAFTAR TEPKİSİ İPTAL ETTİRDİ

27 yaşındaki futbolcunun transferi mali koşullarda anlaşma sağlanamaması ve sosyal medyadaki taraftar tepkileri üzerine iptal edildi.

Beşiktaş’ta Cengiz Ünder girişimi iptal oldu! İşte imza aşamasında bozulan transferin perde arkası
Yıllık 3.7 milyon euro (138 milyon TL) kazanan 27 yaşındaki sağ kanadın maliyetinin 1.5 yılda 4 milyon euro'sunu (149 milyon TL) karşılayacaklarını ezeli rakibine iletmişti. Bonservis olmadan transferi bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonu 6 milyon Euro (223.6 milyon TL) olunca frene bastı.
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