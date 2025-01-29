Beşiktaş'ta Cengiz Ünder girişimi iptal oldu! İşte imza aşamasında bozulan transferin perde arkası
Yeni başkan Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş'ta ara transfer dönemi "yılan hikayesine" döndü. Talisca'nın Fenerbahçe'ye gitmesiyle taraftarlarına bir jest yapmak isteyen Adalı, sarı lacivertli takımdan Cengiz Ünder'e talip oldu. Sosyal medyada siyah beyazlıların yoğun tepki gösterdiği transfer askıya alındı. İşte imza aşamasında iptal olan önemli transferin perde arkası...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:20