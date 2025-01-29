Beşiktaş’ta Cengiz Ünder girişimi iptal oldu! İşte imza aşamasında bozulan transferin perde arkası

CENGİZ ÜNDER İLE MASAYA OTURULMUŞTU

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'de yeteri kadar süre bulamayan Cengiz Ünder için ezeli rakibi ile görüşme gerçekleştirmişti. Beşiktaş, geçen sezon 15 milyon euro'ya sarı-lacivertlilere transfer olan Cengiz'i düşük maliyetle kiralama hesapları yapıyordu.