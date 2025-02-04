Gaziantep FK-Galatasaray maçı | Ahmet Çakar'dan olay yaratan sözler: Penaltı ve kırmızı kart...
Trendyol Süper Lig'de namağlup lider olarak yoluna devam eden Galatasaray, Gaziantep deplasmanından da 3 puanla ayrıldı ve Fenerbahçe ile arasında 6 puanlık farkı korudu. Spor kamuoyu sarı kırmızılı takımın aldığı 3 puandan daha çok maça damgasını vuran hakem kararlarını gündeme getirdi. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ahmet Çakar, maçta sonuca etki eden hakem kararları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:38