Hakim Ziyech Galatasaray'da kalacak mı? İlk görüşme gerçekleşti

Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılan lider Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda birçok yıldızın sözleşmesi uzatılırken, durumu merak edilen isimlerden biri de tartışmasız Hakim Ziyech oldu. Faslı yıldız ile Galatasaray arasında flaş bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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