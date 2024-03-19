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Hakim Ziyech Galatasaray'da kalacak mı? İlk görüşme gerçekleşti

Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılan lider Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda birçok yıldızın sözleşmesi uzatılırken, durumu merak edilen isimlerden biri de tartışmasız Hakim Ziyech oldu. Faslı yıldız ile Galatasaray arasında flaş bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:20
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Hakim Ziyech Galatasaray’da kalacak mı? İlk görüşme gerçekleşti

Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılan lider Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Hakim Ziyech Galatasaray’da kalacak mı? İlk görüşme gerçekleşti

Sarı kırmızılılarda birçok yıldızın sözleşmesi uzatılırken, durumu merak edilen isimlerden biri de tartışmasız Hakim Ziyech oldu.

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Hakim Ziyech Galatasaray’da kalacak mı? İlk görüşme gerçekleşti

Faslı yıldız ile Galatasaray arasında flaş bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi. Peki, yıldız oyuncu takımda kalacak mı? İşte tüm detaylar...

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Hakim Ziyech Galatasaray’da kalacak mı? İlk görüşme gerçekleşti

Süper Lig devlerinden Galatasaray bu sezonu da geçen sezon gibi mutlak şampiyonluk ile tamamlamak istiyor.

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Hakim Ziyech Galatasaray’da kalacak mı? İlk görüşme gerçekleşti

Sarı-kırmızılılar bu anlamda sezon başı kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti. Cimbom'da çok büyük umutlarla kadroya katılan isimlerden birisi de Hakim Ziyech oldu.