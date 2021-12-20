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Haberler Galeri Olaylı geçen Galatasaray Başakşehir maçı sonrası TFF'den Zorbay Küçük kararı

Olaylı geçen Galatasaray Başakşehir maçı sonrası TFF'den Zorbay Küçük kararı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Emre Belözoğlu ile çıkışa geçen Medipol Başakşehir'i konuk etti. Kritik mücadele 1-1'lik skorla sona ererken, karşılaşma sonrası ortaya atılan iddialar 90 dakikanın önüne geçti. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş'in suçlamaları, Berkan Kutlu'nun açıklamaları ve Fatih Terim'in konuşmasının ardından TFF inceleme başlattı. 29 yaşındaki genç hakem Zorbay Küçük'ün savunması ve temsilci raporları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 09:18
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Olaylı geçen Galatasaray Başakşehir maçı sonrası TFF’den Zorbay Küçük kararı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kritik karşılaşma sonrasında ortaya atılan iddialar, mücadelenin önüne geçti. Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolcularla yaşadığı iddia edilen sonrası TFF konu hakkında inceleme başlattı. Zorbay Küçük'ün savunmasına ve temsilci raporlarına Milliyet ulaştı.
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Olaylı geçen Galatasaray Başakşehir maçı sonrası TFF’den Zorbay Küçük kararı
Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası olayları ilk duyuran isim Berkan Kutlu oldu. Genç oyuncu, Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na 'yalancı' dediğini ifade etmiş ve "Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki saygı çerçevesini aştık. Bunu söylememin nedeni Kerem’e 'yalancı' denmesi. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye bunlar oluyor anlamıyorum. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım" şeklinde konuşmuştu.
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Olaylı geçen Galatasaray Başakşehir maçı sonrası TFF’den Zorbay Küçük kararı
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, maçın hakemi Zorbay Küçük ile yaşanan olaylar ilgili olarak, "'Senin oyuncun bana yalancı diyor'. Hangi had ile bunu söyleyebiliyorsun. Değil Galatasaray futbolcusuna, Türk futbolunda hiçbir futbolcuya böyle kelimeyi hakem kullanamaz. Varsa sıkıntın kartını gösterirsin. Bunları söyleme hakkına sahip değilsin" dedi. Ateş, Küçük için TFF'ye şikayette bulunacaklarını söyledi.
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Olaylı geçen Galatasaray Başakşehir maçı sonrası TFF’den Zorbay Küçük kararı
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de dün kulüp televizyonuna konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Zorbay Küçük'le Arda Turan arasında yaşananlara dair, "Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan’a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Senin, hayalini dahi kurarken uykundan uyanacağın işler yaptı Arda" ifadelerini kullandı.
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Olaylı geçen Galatasaray Başakşehir maçı sonrası TFF’den Zorbay Küçük kararı

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın Başakşehir beraberliğinin ardından ortaya attığı hakem tartışması, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da ciddiye alındı. Sarı-kırmızılıların iddiaları, temsilci ve hakem raporları ışığı altında incelenmeye başladı.