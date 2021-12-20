20 Aralık 2021, Pazartesi
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj! Tazminatını istiyor
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında derbide Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Vitor Pereira oyuncu tercihleri ve değişiklikleri sebebiyle büyük tepki çekmişti. Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yolları ayırmayı planlarken Portekizli çalıştırıcı alacaklarının tamamını istedi. Bu talep Fenerbahçe'de büyük bir krize yol açtı. İşte tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 20.12.2021 18:21 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 18:23
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