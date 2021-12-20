Vitor Pereira’dan Fenerbahçe yönetimine mesaj! Tazminatını istiyor

Yıllık yardımcıları ile birlikte iki sene için 80 milyon TL gibi bir garanti ücret alacak olan Pereira, "Madem benim yerime hoca bakıyorsunuz o zaman benim ve yardımcılarımın parasını ödeyin. Aksi durumda biz çalışmaya devam edeceğiz" restini çekti.