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Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a flaş uyarı: İlk yarıdaki futbol...

Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Ümraniyespor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan son haftaların formda ismi Redmond ve Aboubakar'ın golleriyle 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip Galatasaray derbisi öncesi moral depolarken, spor yazarları da çarpıcı uyarılarda bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 23.04.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 10:30
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Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş’a flaş uyarı: İlk yarıdaki futbol...

SİNAN VARDAR – DERBİ NİYETİNE

Beşiktaş maça durgun başlardı.

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ümraniyespor'un ilk yarıda yakaladığı 2 mutlak gol pozisyonunda siyah beyazlı takımın kalecisi Mert Günok yine yıldızlaşan isimdi. Mert'in maçın son anlarında bile kurtarışlarına devam etmesi alkışa değerdi.
Mert'in sürprize izin vermeyen güvenli duruşunun ardından Cenk'in akıl dolu pası Redmond'un vuruşuyla kazanılan golde Beşiktaş iyice rahatladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş’a flaş uyarı: İlk yarıdaki futbol...

Saha kenarında Şenol Güneş, kaza golüne uğramamak için 75'e kadar takıma dokunmayarak rölantideki ritmi bozmak istemedi. Ritm olarak belki yavaş bir oyundu ama ikinci yarıda Beşiktaş rakibine nefes aldırmadı.

Beşiktaş'ta dün tüm oyuncular kendilerine verilen görevi yerine getirirken özellikle; Amir, Gedson ve Salih üçgenindeki orta sahayı çok beğendim. Ah; bir de Gedson Fernandes'in final pasları isabetli olsa tadından yenmez.

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Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş’a flaş uyarı: İlk yarıdaki futbol...

Son 7 haftanın 6'sında Redmond ve Aboubakar'ın ustalık işi gollerine şapkamı çıkarıyorum. Saiss savunmada güven verirken Colley, Masuaku ise sol kanatta yine parlayan yıldızdı.

Rahatsızlanan Onur'un yerine forma giyen Rosier'de olumlu yönde düzeliş Şenol Güneş'in dokunuşunu hissettiriyor.

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Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş’a flaş uyarı: İlk yarıdaki futbol...

Beşiktaş dün istediği 3 puanı tereyağından kıl çeker gibi elde ederken 2-0'dan sonra siyah beyazlı takımın oyuncuları çoktan Galatasaray derbinin havasına girmiş gibiydi.

Ümraniyespor geçen sezon kısıtlı bütçesiyle büyük iş yaparak Süper Lig'e yükselmişti. Başkan sevgili kardeşim Tarık Aksar, kulübünü borç batağına sokmadan uzun vadede başarıyı hedefliyor. Sonuç ne olursa olsun, alkışı hak ediyorlar. Mücadelenin hakemi Cihan Aydın oldukça başarılıydı.

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Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş’a flaş uyarı: İlk yarıdaki futbol...

TURGAY DEMİR – DERBİYE YETMEZ

Maçın ilk yarısında antrenman maçlarındaki çift kaleleri bile aratan bir durgunluk vardı deyim yerindeyse. Beşiktaş orta sahasındaki üçlüden hiç biri Ümraniye ceza sahasına yaklaşmalıdılar bile. Gedson, Salih ve Hadziahmedovic sadece ortadaki işlerini yaptılar ve ön taraftaki Aboubakar, Redmond ve Cenk'i yalnız bıraktılar... Bu yarıda Ümraniye bir (Mert müthiş kurtardı), Beşiktaş iki pozisyon yakaladı ve birini Cenk kaçırırken, diğerini son haftaların parlayan yıldızı Redmond ağlara gönderdi.
İkinci yarıda daha iştahlı ve maçı domine eden bir Beşiktaş izledik. Cenk Tosun, Ghezzal ve Redmond'un değerlendiremediği pozisyonlardan sonra da baskı aynen devam etti.