23 Nisan 2023, Pazar
Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a flaş uyarı: İlk yarıdaki futbol...
Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Ümraniyespor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan son haftaların formda ismi Redmond ve Aboubakar'ın golleriyle 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip Galatasaray derbisi öncesi moral depolarken, spor yazarları da çarpıcı uyarılarda bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 23.04.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 10:30
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