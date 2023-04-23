Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş’a flaş uyarı: İlk yarıdaki futbol...

Saha kenarında Şenol Güneş, kaza golüne uğramamak için 75'e kadar takıma dokunmayarak rölantideki ritmi bozmak istemedi. Ritm olarak belki yavaş bir oyundu ama ikinci yarıda Beşiktaş rakibine nefes aldırmadı.

Beşiktaş'ta dün tüm oyuncular kendilerine verilen görevi yerine getirirken özellikle; Amir, Gedson ve Salih üçgenindeki orta sahayı çok beğendim. Ah; bir de Gedson Fernandes'in final pasları isabetli olsa tadından yenmez.