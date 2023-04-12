Olay yaratan MHK-Galatasaray iddiası: Hata yapmaktan korkmayın deniliyor

Süper Lig'de bu sezon özellikle de VAR hakemlerinin verdiği kararlar gündeme damga vururken, şampiyonluğa oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem kararları hakkında SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte, MHK'nın Galatasaray'a operasyon yaptığı iddia eden Levent Tüzemen'in o iddiası...

Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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