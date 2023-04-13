Jorge Jesus'un şoke eden ses kaydı ortaya çıktı! Her şey çoktan ayarlanmış

Fenerbahçe'de taraftarların gönlünde taht kuran teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli teknik adamla görüşen ve 1 yıllık yeni sözleşme teklif eden başkan Ali Koç, 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını almıştı. Jorge Jesus'un şoke eden ses kaydı ortaya çıkarken, tecrübeli teknik adam görüşme yaptığı kulübü ve sözleşme imzalayacağı tarihi belirtti

Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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