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Jorge Jesus'un şoke eden ses kaydı ortaya çıktı! Her şey çoktan ayarlanmış

Fenerbahçe'de taraftarların gönlünde taht kuran teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli teknik adamla görüşen ve 1 yıllık yeni sözleşme teklif eden başkan Ali Koç, 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını almıştı. Jorge Jesus'un şoke eden ses kaydı ortaya çıkarken, tecrübeli teknik adam görüşme yaptığı kulübü ve sözleşme imzalayacağı tarihi belirtti

Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:52
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Jorge Jesus’un şoke eden ses kaydı ortaya çıktı! Her şey çoktan ayarlanmış

Fenerbahçe'de taraftarların gönlünde taht kuran teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli teknik adamla görüşen ve 1 yıllık yeni sözleşme teklif eden başkan Ali Koç, 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını almıştı. Jorge Jesus'un şoke eden ses kaydı ortaya çıkarken, tecrübeli teknik adam görüşme yaptığı kulübü ve sözleşme imzalayacağı tarihi belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jorge Jesus’un şoke eden ses kaydı ortaya çıktı! Her şey çoktan ayarlanmış

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan ve transfer için birçok oyuncuyla görüşmeler yürüten Fenerbahçe'de en önemli konulardan biri, teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği...

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Jorge Jesus’un şoke eden ses kaydı ortaya çıktı! Her şey çoktan ayarlanmış
Sezon başında sarı-lacivertlilerin başına geçen Portekizli teknik adam ligde şampiyonluk mücadelesi verirken, Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale çıkarmıştı.
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Jorge Jesus’un şoke eden ses kaydı ortaya çıktı! Her şey çoktan ayarlanmış
Taraftarların gönlünde taht kuran Jorge Jesus'un sezon sonunda Fenerbahçe'de ayrılacağı ve eski kulübü Flamengo'ya döneceği konuşuluyordu.
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Jorge Jesus’un şoke eden ses kaydı ortaya çıktı! Her şey çoktan ayarlanmış

ALİ KOÇ TEKLİFİNİ YAPTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'a bir yıllık yeni sözleşme teklif ederek desteğini gösterirken, Portekizli hocayı isteyen Brezilya ekibi Flamengo da boş durmuyor.