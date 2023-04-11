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Fenerbahçeli taraftarları çılgına çeviren penatlı pozisyonu! Erman Toroğlu'ndan olay yorum

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşma 1-1 durumdayken atağa çıkan Enner Valencia, kendisine yapılan müdahalenin ardından yerde kalmıştı ve penaltı beklemişti. Usta yorumcu Erman Toroğlu, bu pozisyon hakkında olay açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:42
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Fenerbahçeli taraftarları çılgına çeviren penatlı pozisyonu! Erman Toroğlu’ndan olay yorum
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşma 1-1 durumdayken atağa çıkan Enner Valencia, kendisine yapılan müdahalenin ardından yerde kalmıştı ve penaltı beklemişti. Usta yorumcu Erman Toroğlu, bu pozisyon hakkında olay açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçeli taraftarları çılgına çeviren penatlı pozisyonu! Erman Toroğlu’ndan olay yorum

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci ile pozisyonlar yakaladı. Zeminin etkisiyle bazı Fenerbahçeli oyuncuların ayakta durmakta zorluk çektiği ve kaydıkları görüldü. Valencia, ilerleyen dakikalarda kramponunu değiştirdi.

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Fenerbahçeli taraftarları çılgına çeviren penatlı pozisyonu! Erman Toroğlu’ndan olay yorum
Fenerbahçe'nin yoğun ataklarına rağmen ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük, ilk atağında golü buldu. Karşılaşmanın 24. dakikasında Ebrima Colley'in şutunda kaleci Altay Bayındır'dan seken topu ağlara gönderen Magomed Ozdoev, takımını 1-0 öne geçirdi.
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Fenerbahçeli taraftarları çılgına çeviren penatlı pozisyonu! Erman Toroğlu’ndan olay yorum

FERDİ KADIOĞLU GELECEK MAÇ CEZALI

Ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, gol pozisyonlarında etkisiz kaldı. 42. dakikada orta saha mücadelesinde rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu, sınırda olduğu için cezalı duruma düştü.

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Fenerbahçeli taraftarları çılgına çeviren penatlı pozisyonu! Erman Toroğlu’ndan olay yorum
Ferdi, 29. haftada MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. İlk yarı, ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.