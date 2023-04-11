Fenerbahçeli taraftarları çılgına çeviren penatlı pozisyonu! Erman Toroğlu'ndan olay yorum

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşma 1-1 durumdayken atağa çıkan Enner Valencia, kendisine yapılan müdahalenin ardından yerde kalmıştı ve penaltı beklemişti. Usta yorumcu Erman Toroğlu, bu pozisyon hakkında olay açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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