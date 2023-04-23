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Haberler Galeri Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Mauro Icardi oynayacak mı? İşte Galatasaray-Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Mauro Icardi oynayacak mı? İşte Galatasaray-Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ligde lider durumda bulunan ve rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak isteyen sarı-kırmızılı ekip 3 puan parolasıyla maça çıkarken; Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Golcü ismi derbi öncesi riske etmek istemeyen Okan Buruk'un bu bölgede Zaniolo'ya forma verebileceği öğrenilirken, maç öncesi 11'ler de netleşmeye başladı. İşte Galatasaray-Karagümrük maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 23.04.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 12:12
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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! Mauro Icardi oynayacak mı? İşte Galatasaray-Karagümrük maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray, 31. hafta maçında bugün sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! Mauro Icardi oynayacak mı? İşte Galatasaray-Karagümrük maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı. Ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı. Bugün kazanıp Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını yeniden 9'a çıkarmaya çalışacak.

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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! Mauro Icardi oynayacak mı? İşte Galatasaray-Karagümrük maçı muhtemel 11’leri

İLK MAÇI 2-0 KAZANDI
Cimbom, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! Mauro Icardi oynayacak mı? İşte Galatasaray-Karagümrük maçı muhtemel 11’leri

Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma berabere sona erdi.

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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! Mauro Icardi oynayacak mı? İşte Galatasaray-Karagümrük maçı muhtemel 11’leri

BARIŞ CEZALI
Fatih Karagümrük maçında sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Barış Alper, deplasmanda oynanan Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.