Okan Buruk’tan sürpriz tercih! Mauro Icardi oynayacak mı? İşte Galatasaray-Karagümrük maçı muhtemel 11’leri

Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma berabere sona erdi.